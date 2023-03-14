Samanyolu Haber /Gündem / İttifakta HÜDA Par çatladığı! MHP rahatsız oldu, /14 Mart 2023 11:17

İttifakta HÜDA Par çatladığı! MHP rahatsız oldu,

Cumhur İttifakı'nda AKP'nin HÜDA Par ısrarı MHP'de rahatsızlığa neden oldu. Gazeteci yazar Muharrem Sarıkaya MHP'nin tepkisi sonrası AKP'nin rezerv koymak zorunda kaldığını açıkladı.

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Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ‘Cumhur İttifakı’na katılması beklenen HÜDA Par’ın MHP’de rahatsızlık uyandırdığını köşesini taşıdı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya “Hüda-Par’ın parti programına üniter yapıya ilişkin görüşleri yeni girmedi; AK Parti ile MHP’nin ittifakının en yoğun yaşandığı 2018 veya 2019 seçiminde de vardı…” dedi.

“YRP’nin kabul edildiğini açıkladığı 30 maddelik şartına rezerv koydu” diyen Sarıkaya, “Benzer durum Hüda-Par’ın üniter yapıyı hedefleyen programı için de geçerliydi… MHP tabanında rahatsızlık yaratan bu durum hakkında da AK Parti rezervini kayda geçirme durumunda kaldı… Aslında hedeflenen, YRP üzerinden Erbakan’ın, Anavatan üzerinden Özal’ın, DSP üzerinden de Ecevit’in partilerinin Cumhur İttifakı içinde hareket ettiğinin propagandasıydı… Umulandan fazla tepki getirdi…” ifadelerini kullandı. 

“Görünen o ki bundan sonra ittifak yapılanmasından çok, liste ortaklığı söz konusu olabilir.” diyen Muharrem Sarıkaya, şöyle devam etti:

“Ancak onun da riskleri her dönem kendi içinde önemli bir zaafı da barındırır…

En iyi örneği ANAP’ın, 1995’te BBP ile yaptığı liste ittifakında batıdaki oylarını süratle kaybettiği seçim…

Buna karşın, 1991’de Refah Partisi’nin MÇP (MHP) ve IDP ile yaptığı ittifak da oy patlamasına yol açtı; RP, %17 ile 62 milletvekili çıkardı, ortaklarını da parlamentoya taşıdı…

Dolayısıyla, partilerin sosyolojik taban uyumu olmadığında, ne denli uğraşırsanız uğraşın beklenenden daha olumsuz sonuçla karşılaşılır…

Bütün bu nedenler de gösteriyor ki AK Parti bir ittifaktan çok, bu partilerin listesinde yer almasını önceleyecek veya geçen seçim de olduğu gibi sandık sonrasına dönük kadro beklentilerini karşılar…”
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