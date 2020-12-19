Samanyolu Haber /Gündem / İttifakta 'reform' çatlağı büyüyor /19 Aralık 2020 15:00

İttifakta 'reform' çatlağı büyüyor

Cumhur İttifakı’nda 'reform' gerginliği yaşandığı iddia edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son dönemde yaptığı açıklamalar Cumhur İttifakı’nı karıştırdı.

SHABER3.COM

Cumhur İttifakı’nda 'reform' çatlağı! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi ve hukuk 'reformları', MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkışlarla adeta çıkmaza girdi.

Ankara kulislerindeki son gelişmelere göre 'reform' tartışmaları, AKP ile MHP arasında fay hatları oluşmasına neden oldu. Bu durumun yeni ittifaklara yol açabileceği konuşuluyor. AK Partili isimler ise MHP'nin reform sürecine yön tayin etmesinin Cumhur İttifakı'nda dönüşü çıkmazlara neden olabileceği söyleniyor.

AKP'Lİ YETKİLİ: FİKİR BİRLİĞİ YOK
Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP’li yetkili, “Reforma yönelik partimiz içerisinde birbirinden farklı anlayışlar var. Fikir birliği yok. Ancak şunu kesin olarak ifade edebilirim; Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın aklındaki reformlar MHP’nin çizmeye çalıştığı istikametten çok farklı.” değerlendirmesinde bulundu.

AKP'Lİ YETKİLİ: CUMHUR İTTİFAKI İÇERİSİNDE İNFİLAKA VARABİLECEK
MHP'nin AK Parti'nin yapmak istediği 'reformları' kısıtladığını ifade eden AKP’li yetkili, "Siyasetimize yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Tıkanıklığı gidermek amacındayız. Elbette MHP’nin desteği burada önemli.  Ama AK Parti’nin manevra kabiliyetini sınırlanması Cumhur İttifakı’na kazanç getirmez. Eğer gereken hassasiyet gösterilmezse Cumhur İttifakı içerisinde infilaka kadar varabilecek bir sinir harbi yaşanabilir.” şeklinde konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İttifakta 'reform' çatlağı büyüyor Sonraki Haber >>

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

Araç kontrolden çıktı

Araç kontrolden çıktı

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:45:57