İttifakta 'reform' çatlağı büyüyor

Cumhur İttifakı’nda 'reform' çatlağı! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi ve hukuk 'reformları', MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkışlarla adeta çıkmaza girdi.





Ankara kulislerindeki son gelişmelere göre 'reform' tartışmaları, AKP ile MHP arasında fay hatları oluşmasına neden oldu. Bu durumun yeni ittifaklara yol açabileceği konuşuluyor. AK Partili isimler ise MHP'nin reform sürecine yön tayin etmesinin Cumhur İttifakı'nda dönüşü çıkmazlara neden olabileceği söyleniyor.





AKP'Lİ YETKİLİ: FİKİR BİRLİĞİ YOK

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP’li yetkili, “Reforma yönelik partimiz içerisinde birbirinden farklı anlayışlar var. Fikir birliği yok. Ancak şunu kesin olarak ifade edebilirim; Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın aklındaki reformlar MHP’nin çizmeye çalıştığı istikametten çok farklı.” değerlendirmesinde bulundu.





AKP'Lİ YETKİLİ: CUMHUR İTTİFAKI İÇERİSİNDE İNFİLAKA VARABİLECEK

MHP'nin AK Parti'nin yapmak istediği 'reformları' kısıtladığını ifade eden AKP’li yetkili, "Siyasetimize yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Tıkanıklığı gidermek amacındayız. Elbette MHP’nin desteği burada önemli. Ama AK Parti’nin manevra kabiliyetini sınırlanması Cumhur İttifakı’na kazanç getirmez. Eğer gereken hassasiyet gösterilmezse Cumhur İttifakı içerisinde infilaka kadar varabilecek bir sinir harbi yaşanabilir.” şeklinde konuştu.