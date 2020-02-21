Samanyolu Haber /Gündem / İTÜ’de şoke eden intihar /21 Şubat 2020 20:15

İTÜ’de şoke eden intihar

İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olan Burcu Demir yaşadığı lojmanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Burcu Demir’in intihar ettiğini değerlendiriyor.

SHABER3.COM

İstanbul Teknik Üniversitesi içerisinde bulunan bir lojmanın 5. katından bir kadının düştüğünü gören çevre sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hayatını kaybeden kadının İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Burcu Demir'in (38) olduğunu belirledi.

İLAÇLAR BULUNDU

Soruşturma kapsamında Burcu Demir'in yaşadığı lojmanda araştırma yapan ekipler psikolojik tedavide kullanılan ilaçlar buldu. İlaçlara incelenmesi için el konulurken, Burcu Demir'in çevresinin de bilgisine başvuruldu.

Çalışmalarını sürdüren ekipler Burcu Demir'in intihar etmiş olabileceğini değerlendirirken, İstanbul Teknik Üniversitesi de bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, “Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Burcu Demir vefat etmiştir. Cenazesi 22 Şubat Cumartesi Günü Kütahya'da öğle namazına müteakip toprağa verilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ Camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İTÜ’de şoke eden intihar Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:38:51