İTÜ’de şoke eden intihar

İstanbul Teknik Üniversitesi içerisinde bulunan bir lojmanın 5. katından bir kadının düştüğünü gören çevre sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.







Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hayatını kaybeden kadının İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Burcu Demir'in (38) olduğunu belirledi.





İLAÇLAR BULUNDU





Soruşturma kapsamında Burcu Demir'in yaşadığı lojmanda araştırma yapan ekipler psikolojik tedavide kullanılan ilaçlar buldu. İlaçlara incelenmesi için el konulurken, Burcu Demir'in çevresinin de bilgisine başvuruldu.





Çalışmalarını sürdüren ekipler Burcu Demir'in intihar etmiş olabileceğini değerlendirirken, İstanbul Teknik Üniversitesi de bir açıklama yayınlandı.





Açıklamada, “Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Burcu Demir vefat etmiştir. Cenazesi 22 Şubat Cumartesi Günü Kütahya'da öğle namazına müteakip toprağa verilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ Camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.







