İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar

İTÜ, 24 Ekim’de birçok bölüm için araştırma görevlisi kadro ilanı yayımlamıştı. Bu kadrolardan birisi de bilgisayar mühendisliği için açılmıştı.







Diken.com.tr'de yer alan habere göre 11 Kasım’da yayımlanan listeye göre, bir kişilik pozisyona başvuran adaylardan 10 tanesi sınava girmeye hak kazanmıştı. Sınav 16 Kasım’da düzenlenecek, nihai sonuçlar 22 Kasım’da açıklanacaktı.









Bir süre devam eden sessizlikten sonra, sınavın yapılmasına rağmen 6 Aralık’ta yayımlanan bir duyuruyla söz konusu kadro ilanının iptal edildiği ve 31 Aralık’ta yeniden açılacağı açıklanmıştı.





Bu sırada, bilgisayar ve bilişim fakültesi dekanıyla fakültede bulunan iki bölümün (bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka bölümü) başkanları istifa etmişti. Yerlerine yeni kişiler atanmıştı. Diken’e bilgi veren akademisyenler, istifaların araştırma görevlisi kadrosuyla ilgili olduğunu söyledi.





Kadro ilanına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu da başvurmuş ve sınava girmeye hak kazanmıştı. Aktarılana göre, sınava giren adaylardan biri tüm sorulara neredeyse tama yakın cevaplar verirken, Şentop’un oğlunun sınavı o kadar da başarılı geçmemişti. Yetkililer de, sınavı daha iyi olan kişinin atanmasının uygun olanacağını üst mercilere bildirdi.









İddiaya göre, fakültenin bildiriminden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör İsmail Koyuncu dekanla bölüm başkanlarını aradı ve ‘haşladı.’ Bunun üzerine dekan ve bölüm başkanları istifa etti. Sonrasında kadro ilanı, “Sınavda usulsüzlük yapıldı” denerek iptal edildi. Kamuoyuna da yansıyan bu gelişmelerden sonra “Şentop’un oğlu kazanamadığı için mi kadro iptal edildi” sorusu akıllara gelmişti.





Rakipleri başvuramasın diye şartlar değiştirildi

24 Ekim ve 31 Aralık’ta yayımlanan ilanlarda küçük ama önemli bir fark var. 24 Ekim’deki ilanın şartı şuydu: “Bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği veya biyomedikal mühendisliği lisans mezunu olup bilgisayar mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.”





‘Bilimsel hazırlık’ detayı

31 Aralık’taki ilandaysa bilgisayar mühendisliği haricinde bir bölümden mezun olanlar için ‘bilimsel hazırlığı bitirmiş olmak’ şartı eklendi: “Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak veya bilgisayar mühendisliği programında bilimsel hazırlığı tamamlamış olmak kaydıyla elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği veya biyomedikal mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak. Bilgisayar mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.”









Bilimsel hazırlık, bilgisayar mühendisliği haricinde bir lisans programından mezun olan kişilerin yüksek lisansta bölümle ilgili belli başlı dersleri alıp tamamlaması anlamına geliyor. İTÜ’de bilgisayar mühendisliği dışındaki bir bölümden mezun olup yüksek lisansa başlayanlar, bu dersleri alıp bilimsel hazırlık sürecine giriyor. Bu süreci tamamlamak için öğrencilere bir sene veriliyor.





İlanda değişen şartlardan dolayı, ilk ilana başvuranlardan bazıları yeni ilana başvuramayacak.





Diken’in edindiği bilgiye göre, söz konusu değişiklik, Şentop’un oğlunun bazı ‘güçlü’ rakiplerinin ilana başvurmasını engellemek için yapıldı. Aktarılana göre, ilk ilan için yapılan sınavda bazı öğrenciler, bilimsel hazırlığı tamamlamasa da Şentop’tan daha başarılı olmuştu. Değişen ilan şartlarından dolayı bu kişiler yeni ilana başvuramayacak.





Diken’e konuşan akademisyenler, yeni ilanın, iptal edilen kadronun tekrarı olduğu için şartların değiştirilmemesini beklediklerini ama sürecin bu yönde gelişmediğini belirtti. Akademisyenler ayrıca, normal şartlarda söz konusu ilanın sorunlu olmadığını ancak değişikliğin, kadronun şüpheli şekilde iptal edilmesinden sonra gelmesine dikkat çekti.





Garanti olsun diye kadro sayısı da artırılmıştı

24 Ekim’de yayımlanan ilandaki kadro sayısı birdi ama bu yeni ilanla ikiye çıkartıldı.





Diken’e önceden konuşan akademisyenler, kadro sayının artırılarak yeniden açılmasının kimsenin şüphesini çekmeyeceğini ve ekimde yayımlanan kadro sayısının iki olması durumunda Şentop’un oğlunun muhtemelen kadroya alınabileceğini aktarmıştı.





Şentop’un oğlu, 29 Temmuz’daki araştırma görevlisi ilanına da başvurmuş ve birinci yedek üye olmuştu. Onun önünde de bir asil üye vardı. Asil üye kadroya başvurmadığı takdirde Şentop’un oğlu kadroya alınacaktı ama bu olmadı. 29 Temmuz’daki kadro ilanında bilimsel hazırlık şartı yoktu.





Diken’e konuşan akademisyenlerse ekimdeki kadro ilanının şüpheli şekilde açıldığını ve normalde yıl sonunda açılması gerektiğini belirtirken, kendilerine ‘farklı kanallardan’ bir kişiye özel olduğu bilgisi iletilmişti.





İTÜ iddiaları reddetmişti

İTÜ, yayımladığı açıklamayla iddiaları reddetmiş ve kadro iptalinin gerekçesini sınavda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere bağlamıştı. Diken’in ulaştığı fakültenin atanan yeni yetkilileri de dekan ve bölüm başkanı istifalarının söz konusu kadroyla ilgisinin olmadığını söyledi.





Şentop’un oğlu da “Babam AKP’li TBMM başkanı olduğu için önümü kesmek istediler” demişti.