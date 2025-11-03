İÜ rektörü hukuksuz diploma kararını savundu: Görevi ihmal olurdu

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devreye girmesiyle süreç netleşti ve dosya YÖK’e gönderildi. Üniversitemizin diplomaları iptal etme yetkisi olsa da, burada yürüyen bir hukuk zinciri vardı. YÖK incelemelerini yaptı. Bu kadar usulsüzlük varken, bunları görmezden gelseydik, biz görevi ihmal etmiş olurduk. Hukuken sorumlu olurduk. Bu süreç, üniversitemizi temize çıkarmak ve toplumdaki algıyı düzeltmek açısından önemlidir.”





İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal sürecine dair “Burada yürüyen bir hukuk zinciri vardı. YÖK incelemelerini yaptı. Bu kadar usulsüzlük varken, bunları görmezden gelseydik, biz görevi ihmal etmiş olurduk” ifadelerini kullandı.İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İmamoğlu’nu diplomasının iptal edilmesine ilişkin olarak Akşam gazetesine konuştu.İÜ Rektörü Osman Bülent Zülfikar, yürütülen tüm işlemlerin hukuki zemin içinde gerçekleştirildiğini öne sürerek ‘diplomanın iptal’ sürecini anlattı. Zülfikar, şöyle dedi:“İncelemelerimiz kişi bazlı değil, dönemsel ve sistemsel bir şekilde ilerledi. O dönemde Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere pek çok fakültemize yatay geçiş ile belirli sayıda dışarıdan öğrenciler gelmiş. İşletme Fakültesi’nde 3’ü yurtdışından geçen öğrenciler için 10 kişilik kontenjan usulsüz bir şekilde 52 kişiye kadar çıkarılmış ve kabul edilmiş. Bu durum 1990 yılında yaşanmış. 1988, 1989 ve 1991 yıllarında da benzer şekilde orantısız ve usulsüz artışlar olmuş.”Zülfikar, öğrenciler arasında bu kriteri karşılamayanlar bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“KKTC’den öğrencilerin ağırlıklı olarak geldiği kurumun ‘University College of Northern Cyprus’ olduğunu gördük. Bu kurumda Batı’daki sisteme benzer bir kredi yapısı vardı, alınan krediye göre ‘yüksekokul mezunu’ veya ‘üniversite öğrencisi’ statüsü belirleniyordu.”Zülfikar, sözlerini şöyle sürdürdü:Rektör Zülfikar, farklı inceleme komisyonları kurarak 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993’teki tüm yatay geçişleri inceledikleri açıkladı. Öğrencilerin dosyalarının tamamını ele aldıklarını kaydeden Zülfikar, şöyle devam etti:“Arşivlerden dosyaların kaydedildiği kütükler çıkarıldı. Çünkü bazı mezun kayıtlarında, öğrencinin nakille geldiği yer ‘University College of Northern Cyprus’ olmasına rağmen ‘Doğu Akdeniz Üniversitesi’ olarak yazılmış kayıtlar bulunuyordu. Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan da belgeler talep edildi. Böylece komisyon her belgeyi inceledi” dedi.Prof. Zülfikar, incelemelerde İngilizce İşletme Fakültesi’nin kayıtlarında İngilizce sınavına dair belgelerin bulunmadığını tespit ettiklerini belirterek şunları söyledi:“İngilizce bölümüne öğrenci alınıyor ancak alınan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini gösteren herhangi bir belge dosyada yok. Biz, bu inceleme sonucunda diplomaları hukuken iptal ettik. Yargı yolu açıktır ve konu zaten yargıya taşındı. Diplomaları tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemler açısından ‘yokluk ve açık hata’ nedeniyle iptal ettik.”