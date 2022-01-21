Samanyolu Haber /Dünya / Ivanka Trump da Kongre baskını ile ilgili ifade verecek /21 Ocak 2022 07:58

Ivanka Trump da Kongre baskını ile ilgili ifade verecek

ABD Temsilciler Meclisi’nin 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan komisyonu, eski Başkan Donald Trump’ın kızı ve Beyaz Saray danışmanı Ivanka Trump’la mülakat talebinde bulundu.

SHABER3.COM

Komisyon üyeleri Ivanka Trump’a gönderdikleri mektupta, devam eden soruşturma sürecinde gönüllü işbirliğini talep ettiklerini ve sorulacak soruların yalnızca 6 Ocak’a giden süreçte etkili olan faaliyetleri ve Beyaz Saray’daki rolü de dahil 6 Ocak etrafındaki olaylarla sınırlı tutulacağını bildirdi.

Komisyon, Ivanka Trump’ın 6 Ocak’a giden süreçte yapılan kilit söyleşiler sırasında Oval Ofis’te bulunduğunu ve babası Donald Trump ile dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Kongre baskını sabahında yapılan bir telefon konuşmasını gözlemlediğini belirtti. Donald Trump bu konuşmada Pence’i seçim sonuçlarını reddetmeye ikna etmeye çalışmıştı.


Ivanka Trump’ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada komisyonun soruşturmasıyla işbirliği yapıp yapmayacağına değinilmedi.

Açıklamada “Ivanka Trump, 6 Ocak Komisyonu’nun bir mektup göndererek kendisinden ifade vermesini istediğinden yeni haberdar oldu. Komisyonun bildiği gibi Ivanka 6 Ocak mitinginde konuşmadı. Kendisi aynı gün saat 15.15’te yaptığı açıklamada; ‘Herhangi bir güvenlik ihlali veya kolluk kuvvetlerimize saygısızlık kabul edilemez. Şiddet derhal durdurulmalıdır. Lütfen barışçıl olun’ demişti” ifadeleri kullanıldı.

Komisyon, Ivanka Trump'a yazdığı mektupta, Beyaz Saray avukatlarının Donald Trump’ın seçim sonucuna müdahale çabalarının yasaları ihlal ettiğini belirleyip belirlemediklerini de araştırdığını kaydetti.

Komisyon başkanı Temsilci Bennie Thompson mektupta, "Komisyon, Beyaz Saray avukatının Trump’ın, Başkan Yardımcısı Pence'i ikna etmeye çalıştığı eylemlerin anayasayı ihlal edeceği veya başka bir şekilde yasa dışı olacağı sonucuna varmış olabileceğine dair bilgilere sahip" dedi.

Komisyon ayrıca, babasının 6 Ocak şiddetini sona erdirmek amacıyla Kongre’ye federal ajan veya asker göndermek için herhangi bir çaba gösterip göstermediğini sormak istediğini ve şimdiye kadar buna dair bir kanıt bulunmadığını kaydetti.

Eski Başkan Donald Trump, komisyonun soruşturmasını partizan bir çaba olarak nitelemiş ve yardımcıların ifadeleriyle Beyaz Saray belgelerinin komisyona ulaşmasını “engellemeye” çalışmıştı.

Komisyonun başkan yardımcısı ve iki Cumhuriyetçi üyesinden biri olan Temsilci Liz Cheney, bu ayın başında, komisyonun Ivanka Trump'ın Kongre baskını sırasında babasından müdahale etmesini istediğine dair “birinci elden tanıklığa” sahip olduğunu söylemişti.


ABC News televizyonuna 2 Ocak’ta verdiği röportajda Cheney, "Kızı Ivanka'nın ona en az iki kez 'lütfen bu şiddeti durdur' dediğine dair ilk elden tanıklığımız var" demişti.

Cheney geçen ay eski başkanın oğlu Donald Trump Jr. tarafından dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'a gönderilen ve eski başkanın Kongre saldırısına son vermesi çağrısında bulunmasını isteyen mesajlarını da paylaşmıştı.

CNN televizyonuysa Salı günü, komisyonun Trump'ın çocuklarından Eric Trump’la ve Donald Trump Jr.’ın nişanlısı Kimberly Guilfoyle ile bağlantılı telefon numaralarının kayıtlarını mahkeme emriyle talep ederek aldığını bildirmişti.

Komisyon 6 Ocak soruşturması kapsamında şu ana kadar yaklaşık 400 tanıkla görüştü ve ifade vermeye zorlamak için çok sayıda mahkeme celbi çıkardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ivanka Trump da Kongre baskını ile ilgili ifade verecek Sonraki Haber >>

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:09:04