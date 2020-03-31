Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşine Cumhurbaşkanlığı'nın "Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında kronik rahatsızlığınız varsa evde kalın." yazan e-postaya cevap verdi.



Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen e-postanın ekran görüntüsünü şahsi Twitter hesabında şu ifade ile paylaştı: "İyi de biz de onu diyoruz zaten!"





AİHM VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI KALE ALINMADI





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Tutukluğu hak ihlali. Derhal tahliye edin!" kararına rağmen Selahattin Demirtaş 2016 yılı kasım ayından bu yana Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuluyor.





"TEŞHİS VE TEDAVİYE DAİR CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR"





Başak Demirtaş, eşinin sağlığının cezaevinde giderek bozulduğunu belirterek, "En son, cezaevinde bayıldıktan bir hafta sonra yine Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştü. Oradaki tetkiklerde hiper tansiyon rahatsızlığının devam ettiği teşhis edildi ve ilaçlar verildi, o ilaçları kullanmaya devam ediyor." demişti.







T24'te Şirin Payzın'a mülakat veren Demirtaş, şu ifadeleri kullanmıştı: "Teşhis ve tedaviye dair ciddi kaygılarımız var. Son bayılma atağının ve göğüs ağrısı şikayetlerinin yeterince incelenmediğini düşünüyoruz. Çünkü cezaevinde olan biri olarak sürekli doktorlara görünme imkânı yok ki."





"HİPERTANSİYON VE AKCİĞER RAHATSIZLIĞI OLANLAR KORONAVİRÜS RİSKİ ALTINDA"





Dışarıdayken kendisine bakan doktorların görüşleri ve Türk Tabipler Birliği akademisyenlerin teşkil ettiği heyetin raporlarının kaygılarını artırdığını belirten Demirtaş, "İlgili yerlere başvurumuzda henüz bir sonuç vermedi." dedi.





Demirtaş, "Koronavirüs salgını en fazla hipertansiyon hastaları ve kronik akciğer rahatsızlığı olanların bu durumdan daha ağır etkilenebileceğini gösteriyor. İtalya'daki verilere göre virüse yakalanan her dört hastadan üçü hiper tansiyon hastası. Dolayısıyla çok endişeliyim." ifadelerini kullanmıştı.