Sinema oyuncusu Fatma Girik geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası sağlık durumunu anlattı. 78 yaşındaki Girik, "İyi değilim. Kendimi eskisi kadar iyi hissetmiyorum. Bacaklarım kötü durumda, birinin yardımı olmadan yürüyemiyorum." dedi.





"Çok oynak bir tansiyonum var. Bir de zaten beyin ameliyatı olmuştum, kafamda shunt takılı." diyen Girik, "Ameliyat olmasaydım kör olacaktım. Sağlığın gittikten sonra hayatın anlamı yok. Sonuçta yaşım da epeyce ilerledi. Bisiklete binip sek sek oynama çağım geçti ama yine de insan kendini iyi hissetmek istiyor." ifadelerini kullandı.





"HER ÖLENLE BEN DE ÖLÜYORUM"





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair konuşan Girik, şunları söyledi: "Her ölenle ben de ölüyorum, her yakınını kaybedenle ben de üzülüyorum. 'Bu nasıl bir çağ?' diye sorguluyorum. Acı çeken insanları gördükçe bir zamanlar yaşadığımız saadetin ne kadar güzel olduğunu daha da iyi anlar olduk. O eski günleri mumla arıyoruz."





Girik, Posta'ya verdiği mülakatta aşı hakkındaki görüşlerini şöyle açıkladı: "Koşa koşa hemen olurum. Aşı üzerinden muhalefet ya da milliyetçilik yapılmaz, yanlış. Hemen gelsin, hemen şimdi vurulurum. Sağlık her şeyden önemli. İnsanlar patır patır ölüyor."



