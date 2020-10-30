İyi ki o öğretmenlerle tanıştım, iyi ki...

SAMANYOLUHABER- 18 yıldır dünya çapında organizasyonlara imza atan Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) birçok öğrencinin hayatında dönüm noktası oldu. Moldovalı Stefan bunlardan sadece biri. Festival etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’de yapılan şarkı yarışmasında Moldova’yı temsil eden Stefan, bugün İngiltere'nin başşehri Londra’da profesyonel olarak müzik ile uğraşıyor.







Stefan’ın hayatı trajediyle doluydu. IFLC'ye katıldığında, müzikal yönünü keşfetti ve bu konuda çok başarılı olduğunu gösterdi.





Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde ve Hollanda'da müzik okudu. 2017’de Abbey Road Institute isimli müzik okulunda müzik production programını birincilikle bitirmeyi başardı.





Daha sonra Londra’da müzik alanında çalışmaya devam eden genç yetenek bugün kendilerini ifade etmek için zemin arayan kendi gibi çocuklara da ilham oluyor.





Hayat hikâyesini online olarak organize edilen 18’inci IFLC'de anlatan Stefan herkese duygusal anlar yaşattı.





"HAYATIMIN EN GÜZEL YILLARIYDI"





Moldova’da Türk koleji ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Stefan, “Ailem ile biraz araştırınca Moldova’daki en başarılı okullardan biri olduğunu öğrendik ve o yıl okullarına kayıt oldum ve ilk defa Türkçe öğrenmeye başladım. O günlerde Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’ne Türkçe Şarkı kategorisinde Moldova’yı ben temsil ettim ve orada çeşitli sahnelerde "Gülüm" isimli şarkıyı söyledim.” şeklinde konuştu.





"TÜRKÇE OLİMPİYATLARI HAYATA BAKIŞIMI DEĞİŞTİRDİ"





O günleri “hayatının en güzel günleri” olarak niteleyen Stefan, “Organizasyon yaklaşık bir ay sürdü. Her anı, her dakikasını unutmam mümkün değildi. Orada yüzden fazla ülkeden farklı renk ve kültürden insanlarla tanışma fırsatım oldu. Düşünsenize, o yaştaki bir çocuk için inanın 'Alice harikalar diyarında' olmak gibi bir şeydi bu. Birçok şehirde birçok sahnede programlar yaptık. Fakat şunu söylemeliyim ki; Bir ay rüya gibi geçti. Arkadaşlarla ayrılmak hiçte kolay olmadı. Bu hepimiz için çok hüzünlüydü. O yıl Moldova’ya geri döndüğümde dünyaya, hayata ve insanlara bakışım çok değişmişti. O kardeşlik ortamını asla unutamam.” ifadelerini kullandı.





IFLC'DE SUNUCULUK GÖREVİ DE ÜSTLENDİ



