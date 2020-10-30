İyi ki o öğretmenlerle tanıştım, iyi ki...

SAMANYOLUHABER- 18 yıldır dünya çapında organizasyonlara imza atan Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) birçok öğrencinin hayatında dönüm noktası oldu. Moldovalı Stefan bunlardan sadece biri. Festival etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’de yapılan şarkı yarışmasında Moldova’yı temsil eden Stefan, bugün İngiltere'nin başşehri Londra’da profesyonel olarak müzik ile uğraşıyor.
Stefan’ın hayatı trajediyle doluydu. IFLC'ye katıldığında, müzikal yönünü keşfetti ve bu konuda çok başarılı olduğunu gösterdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde ve Hollanda'da müzik okudu. 2017’de Abbey Road Institute isimli müzik okulunda müzik production programını birincilikle bitirmeyi başardı.
Daha sonra Londra’da müzik alanında çalışmaya devam eden genç yetenek bugün kendilerini ifade etmek için zemin arayan kendi gibi çocuklara da ilham oluyor.
Hayat hikâyesini online olarak organize edilen 18’inci IFLC'de anlatan Stefan herkese duygusal anlar yaşattı.
"HAYATIMIN EN GÜZEL YILLARIYDI"
Moldova’da Türk koleji ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Stefan, “Ailem ile biraz araştırınca Moldova’daki en başarılı okullardan biri olduğunu öğrendik ve o yıl okullarına kayıt oldum ve ilk defa Türkçe öğrenmeye başladım. O günlerde Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’ne Türkçe Şarkı kategorisinde Moldova’yı ben temsil ettim ve orada çeşitli sahnelerde "Gülüm" isimli şarkıyı söyledim.” şeklinde konuştu.
"TÜRKÇE OLİMPİYATLARI HAYATA BAKIŞIMI DEĞİŞTİRDİ"
O günleri “hayatının en güzel günleri” olarak niteleyen Stefan, “Organizasyon yaklaşık bir ay sürdü. Her anı, her dakikasını unutmam mümkün değildi. Orada yüzden fazla ülkeden farklı renk ve kültürden insanlarla tanışma fırsatım oldu. Düşünsenize, o yaştaki bir çocuk için inanın 'Alice harikalar diyarında' olmak gibi bir şeydi bu. Birçok şehirde birçok sahnede programlar yaptık. Fakat şunu söylemeliyim ki; Bir ay rüya gibi geçti. Arkadaşlarla ayrılmak hiçte kolay olmadı. Bu hepimiz için çok hüzünlüydü. O yıl Moldova’ya geri döndüğümde dünyaya, hayata ve insanlara bakışım çok değişmişti. O kardeşlik ortamını asla unutamam.” ifadelerini kullandı.
IFLC'DE SUNUCULUK GÖREVİ DE ÜSTLENDİ
Türkiye’de İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda 250 bin kişinin önünde o yıl için özel olarak bestelenen “Evrensel Barışa Doğru” şarkısını söylediğini belirten Stefan, “IFLC olarak dünyada farklı ülkelerde organizasyon devam ederken ben artık büyümüştüm ve 2016 ve 2017’de Romanya’da sunuculuk yaptım. 2014'ten sonra Almanya, Amerika, İsviçre, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde programlara katıldım. Hatta sahne arkası çalışmalarına yardım ettim ve bazı şarkıların stüdyo ve aranjelerini ben yaptım.” dedi.
2016 yılında The Voice Projesi-Romanya'da finalist olduğunu aktaran Stefan, 2017 yılında Romanya’nın önde gelen sanatçılarından biri olan Loredana ile birlikte 13 şehirde turne yaptığını söyledi.
Dünyanın en büyük sanatçıları arasında yer almayı hedeflediğini belirten Stefan videonun sonunda, “Şimdi geçmişe bakıyorum ve şunu diyorum. İyi ki o öğretmenlerle tanıştım ve iyi ki IFLC ailesinin bir üyesiyim.” şeklinde duygularını dile getirdi.