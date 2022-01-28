Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti analizi: KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyorlar /28 Ocak 2022 10:58

İYİ Parti analizi: KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyorlar

Avrasya Araştırma sahibi Kemal Özkiraz, İYİ Parti’nin siyasi analizini yaptı. Parti milletvekilleri ve yönetiminin Türkiye’deki mağduriyetler ve hukuksuzluklara, hiç olmamış ya da yaşanmamış gibi yaklaştığını aktaran Özkiraz, ”Onlar için KHK meselesi hiç olmamış. Yüzbinlerce insan hiç açlığa terk edilmemiş. Onlarca bebek, çoluk çocuk Meriç’te, Ege’de boğulmamış. Milyonlarca insan yargısız infazla işten atılmamış” dedi.

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Bizim TV YouTube kanalında konuşan Özkiraz, İYİ Parti üyelerinin acil çözüm bekleyen sorunlar ve mağduriyetler karşı tutumunu şöyle açıkladı:

”Osman Kavala davasıyla ilgili bütün İYİ Parti milletvekillerin Twitter hesaplarına bakın tek açıklama yok. ‘Osman Kavala davası hiç olmamış, öyle bir adam hiç yaşamamış ve ona hiç zulüm yapılmamış’ onlar için. İYİ Parti’nin resmi hesapları da dahil.”

”Onlar için KHK meselesi hiç olmamış, yüzbinlerce insan hiç açlığa terk edilmemiş; onlarca bebek, çoluk çocuk Meriç’te, Ege’de boğulmamış. Milyonlarca insan yargısız infazla işten atılmamış.”

”Türkiye’de Kürtlerin hiç sorunu yokmuş gibi davranıyorlar. Daha doğrusu Türkiye’de hiç Kürt yokmuş gibi davranıyorlar.”

”Siz böyle davranarak merkezdeki seçmene ulaşamazsınız. KHK’lıların yüzde 97’si sağ partilere oy vermiş. Bunlar İyi Parti’nin hedef kitlesi ve milyonluk bir kitle. Ama onlardan uzaklaştı. iYİ Parti, bu insanları savunanlardan da uzaklaştı.”
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