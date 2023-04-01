İYİ Parti binasını kurşunlayan 'şüpheli' Melikşah E. serbest bırakıldı

"NE TESADÜF Kİ İKİ YERDE DE AKŞENER'İN FOTOĞAFI VAR"





Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.'Silahlı tehdit', 'Nitelikli mala zarar verme' 'Korku, kaygı, panik yaratacak tarzda silah ile ateş etmek' ve 'Ateşli silahlar kanununa' muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Melikşah E. yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Melikşah E.'nin ifadesi Örgütlü Suçlar ve Terör Soruşturma Bürosu savcısı tarafından alındı. Savcılık sorgusunun ardından Melikşah E. serbest bıraktı.İYİ Parti il binasının karşısındaki bir inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Melikşah E.'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, mermileri hırsızlara sıktığını öne sürdüğü öğrenilmişti. Melikşah.E.'nin "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtilmişti.İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, olayla ilgili emniyet ve valilik tarafından yapılan açıklamaları inandırıcı bulmadıklarını söylemişti. Kavuncu Halk TV yanınında şu ifadeleri kullanmıştı:"Biz bu açıklamaları hiç inandırıcı bulmadık. 2 kurşun ne hikmetse İyi parti binasına isabet etmiş. Olayın saatine dair elimizde bir bilgi yok. Bir kurşun ön taraftan koltuğun oraya girmiş orada biri oturuyor olabilirdi. Diğer kurşun da toplantı odamızda genel başkanımızın fotoğrafına denk gelmiş. Kurşunların isabet ettiği iki yerde de ne tesadüf ki Genel Başkanımız Meral Akşener'in fotoğrafı var.Ülkede bu tip olayların dönmediği bu tip konuşmaların yapılmadığı bir gündem olsaydı biz o zaman buna kriminal bir olay diyebilirdik. Ama burası Türkiye... Biz bu tehditleri çok kez aldık. Bu dili kullanan bir Cumhurbaşkanı olursa bunları yaşarız."