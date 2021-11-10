İYİ Parti cephesinden 'Saadet' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saray'da kabul etti. 2 saat süren görüşmenin öncesinde Erdoğan, Karamollaoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi.





Çekimin ardından eliyle Karamollaoğlu’na koltukta oturacağını işaret eden Erdoğan’a Karamollaoğlu “Nasıl? Böyle mi oturalım?” diye yanıt veriyor.





Karamollaoğlu daha sonra Erdoğan’ın gösterdiği kanepeye oturuyor.





HalkTV ekranlarında İpek Özbey'in sunumu ile yayınlanan Kadraj programına katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, gündem olan koltuk kriyle ilgili açıklamalarda bulundu.





"EŞ DEĞER DEĞİLİZ"





Çıray şunları ifade etti;





Biliyorsunuz siyaset diplomasisinde, bu önemlidir. Yani şöyledir, "eş değer değiliz" anlamına gelir. Eğer eş değeriniz gelmiyorsa ve oraya oturtmaya niyetiniz yoksa, yine siyaset diplomasisinde o koltuğu oraya koymazsınız. O koltuğu oraya koyup, diğer koltuğu gösterirseniz, o zaman ona siyaseten "size eşit bakmıyorum" anlamına gelir.





"MİLLET İTTİFAKI'NDA BELİRTİLEN İLKELERDEN TAVİZ VERECEĞİNE İNANMIYORUM"





Ama şunu söyleyeyim, Sayın Temel Karamollaoğlu ile çeşitli toplantılarda birlikte olma imkanım oldu. Tanıdığım kadarıyla çok değerli, çok saygıdeğer bir siyasetçi. İlkeler konusunda ne konuşulduğunu bilmiyorum ama ben Sayın Karamollaoğlu'nun demokrasi ve mutlak güçler ayrılığı konusundaki ilkelerinden yani bizim hep birlikte Genel Başkanı'mızın imza attığı, Millet İttifakı'nda belirtilen ilkelerden taviz vereceğine inanmıyorum.



