Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti CHP'nin teklifini neden reddetti? 'Eğer yapmış olsaydık...' /26 Kasım 2021 13:02

İYİ Parti CHP'nin teklifini neden reddetti? 'Eğer yapmış olsaydık...'

İYİ Parti, CHP'nin 'ortak miting' teklifini reddetti

SHABER3.COM

ürk Lirası'ndaki değer kaybının ardından CHP, erken seçim mitingleri düzenleme kararı almıştı. CHP'nin kararının ardından HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Ortak miting teklifine neden hayır denildi?" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Sarıkaya, mitinge olumsuz yanıt verilmesi üzerine parti kaynaklarından "Bizimle beraber olmak isteyenlerin tercihini etkilerdik" yanıtını aldığını söyledi.  

NEDEN REDDEDİLDİ?

Sarıkaya, yazısının ilgili bölümünde "İYİ Parti’ye ittifak ortaklarından 'ortak miting' önerisi gelmiş; partinin Genel İdare Kurulu’nda konu masaya yatırılmış ve olumlu bakılmadığı bilgisinin iletilmesine karar verilmiş." ifadelerini kullandı. 

Sarıkaya, "Bunun neden yapıldığını sordum, 'Eğer birlikte miting yapmış olsaydık, bizimle beraber olmak isteyenlerin tercihini etkileyecektik' diye oldukça diplomatik yanıtla karşılaştım." diyerek miting teklifinin neden reddedildiği konusuna da açıklık getirdi. Sarıkaya'nın aktardığına göre "İki partinin farklı zamanlarda ve yerlerde miting yapması halinde getirisinin daha fazla olacağına da bu aşamada vurgu yapıldı."

BUNU BİZ İSTEMEDİK

Sarıkaya sözlerine şöyle devam etti; "Mitingler konusunda neden bu kadar cevval bir çıkış yapıldı? Soruya verilen yanıt ise şöyle oldu: 'Bunu biz istemedik, ancak Erdoğan, Genel Başkanımız Meral Hanım'a laf söyleyince bizim ne olduğumuzu anlaması için böyle bir düzenlemeye gitmeye karar verdik…' 

Aktardıklarına göre daha önce hesapta olmayan Denizli mitingi böyle bir gerekçeyle gerçekleştirilmiş, ittifak ortağı partilerin katkı yapması konusunda da herhangi bir davet yapılmamış. 'İttifak ortağımız olarak o bölgenin milletvekillerinden, nezaket içinde muhakkak gelen olmuştur, ancak bizim özel bir davetimiz söz konusu değil' denildi."
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