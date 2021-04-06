Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti Çin'e böyle cevap verdi /06 Nisan 2021 19:53

İyi Parti Çin'e böyle cevap verdi

Çin Ankara Büyükelçiliği'nin resmî Twitter hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a adeta tehdit olarak gönderilen mesaj sonrasında İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili esprili bir paylaşım yapıldı.

SHABER3.COM

İyi Parti, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Genel Başkan Meral Akşener'i hedef alan tweete cevap verirken, "Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygurlara yaptığınız soykırımı durdurun" paylaşımı yaptı.

Çin Ankara Büyükelçiliği'nin resmî Twitter hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş etiketlenerek, "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" paylaşımı yapılmıştı.

İyi Parti'nin resmi Twitter hesabından bu paylaşıma cevap verilirken, şu ifadeler kullanıldı:


Öte yandan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İyi Parti Çin'e böyle cevap verdi Sonraki Haber >>

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek amiralleri fena sattı

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:57