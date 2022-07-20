İYİ Parti’de Ahmet Zeki Üçok krizi: 'Nasıl gönderirsek, başımız ağrımaz?'

İyi Parti’de yaklaşık iki ay önce partiye katılan Ahmet Zeki Üçok konusunda kriz yaşandığı ileri sürüldü. Ahmet Zeki Üçok’un, Avukat Celal Ülgen’le ‘silah ticareti şirketi’ kurduğunun ortaya çıkmasının partide ciddi rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor. Partiye yakın isimlerden Avukat Vural Ergül’ün ‘etkili ve yetkili’ kaynaklardan aktardığı kulise göre, Ahmet Zeki Üçok’a partiye katılmasının üzerinden 58 gün geçmesine rağmen görev verilmemesinin sebebi de bu rahatsızlık.







Üçok’un da kendisine görev verilmemesinden hoşnut olmadığını, ‘homurdanmaya’ başladığını hatta istifa etmeyi düşündüğünü belirten Ergül, “İyi Parti, Ahmet Zeki Üçok’u partiye davet ettiklerine bin pişman. Meral Hanım ‘yoğunluk’ gerekçesiyle randevu bile vermemiş. Şimdi İyi Parti, “Parti yönetiminden gizlediği silah şirketi nedeniyle Ahmet Zeki Üçok’u partiden atmak mı yoksa uzlaşıyla istifaya mecbur etmek ki daha doğru olur” kararını vermenin derdindeymiş! Bütün çabalar, Ahmet Zeki’nin karalamasına kurban olmadan sessiz ve sakin çözüm için!” diyor.





Vural Ergül’ün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:







Anımsanacağı üzere, geçtiğimiz 22 Mayıs günü @ismailsaymaz “Seküler Silah Ticareti Şirketi sahibi @ucokahmetzeki İyi Parti’ye katıldı” haberini duyurmuştu. Haberde, o pazartesi ‘Ahmet Zeki Üçok’un partide önemli bir göreve getirilebileceği’ de belirtilmişti…





Gerçekten de Ahmet Zeki Üçok, Parti’de “önemli bir görev” vaadi ile davet edilmişti… Haber sonrasında, Ahmet Zeki Üçok’un @iyipartiye katılmasına tepki gösteren çok sayıda isimden biri de bendim. Ve o gün Üçok’un savunma sanayi şirketinden bahsetmiştim.





ETKİLİ VE YETKİLİ BİR ARKADAŞIM ARADI

Paylaşımım sonrası @iyiparti ‘li etkili ve yetkili o arkadaşım aradı ve Ahmet Zeki Üçok’un ‘savunma sanayi şirketi’ ortaklığından kastımın ne olduğunu sordu. Anlattım, “Deniz Gezmiş’in ‘sıra arkadaşı’ şu meşhur duayen hukukçu Celal Ülgen’le birlikte silah şirketi kurmuşlar.” dedim.







İnanamadı…Ticaret Sicili Gazetesi’ni gönderdim. “Yahu rozetini de bugün bizzat @meral_aksener takacak üstelik” dedi. “Müstahak size” dedim.





İlerleyen saatlerde Meral Hanım, Ahmet Zeki Üçok’un parti rozetini bizzat takmıştı. Ahmet Zeki Üçok’u partide herkes ‘balık ithalatı’ işiyle meşgul biliyordu. Ama Celal Ülgen ile birlikte kurdukları şirketin faaliyet konusu, ‘yurt içine ve dışına silah ve sitemleri satmak için’di.







2 AYDIR ‘GÖREVLENDİRME’ YAPILMIYOR

Ahmet Zeki’nin, İyi Parti’ye katılması sonrasında tam da kendisine etkili bir görev verilmesi beklenirken, partide bazı etkili ve yetkili isimlerin, Üçok’un silah şirketinin başlarını ağrıtabileceği uyarıları üzerine o sıralar, ‘görevlendirmenin daha sonra yapılacağı’ konuşulmuş!







Ahmet Zeki Üçok’un partiye resmen katılmasının üzerinden tam 58 gün geçti. Ama hala Ahmet Zeki Üçok’a vaat edilen o etkili görev verilmiş değil… Bu nedenle Üçok partiye katılmasından bir süre sonra homurdanmaya başlamış… Bunun üzerine kendisini yatıştırmak gerekmiş…





Ahmet Zeki Üçok parti üyeliği ile birlikte vaat edilen etkili görevinin de açıklanacağını beklediği için daha sonraya bırakılan görevlendirme nedeniyle parti çevrelerinde yüksek sesle homurdanmaya başlamış. Bunun üzerine Buğra Kavuncu tarafından apar topar ziyaret edilmiş…







MERAL AKŞENER RANDEVU VERMEMİŞ

Buğra Kavuncu ziyaretiyle yeniden heyecanlanan Ahmet Zeki Üçok sonrasında yine ses seda çıkmayınca yeniden homurdanmakla kalmamış bu kez yüksek sesle söylenmeye başlamış. Bir çözüme varamayınca bu kez Ahmet Zeki Üçok bizzat Meral Hanım’dan randevu istemiş.







Ancak, Meral Hanım’ın yoğun programı nedeniyle istediği randevuyu da bugüne dek bir türlü alamamış… Şimdi Ahmet Zeki Üçok, ‘parti içinde kendisine karşı engel olan bir yapıyı aşamadığı için’ açıklama yapıp istifa edeceğini yine yüksek sesle söylenip duruyormuş…





Parti yetkilileriyse Buğra Kavuncu üzerinden yapılan haksız karalamalar tam unutulmuşken yine yeniden bir karalama kampanyasına kurban gitmemek için zaman kazanmak üzere Ahmet Zeki Üçok’u oyalayıp duruyormuş…





İYİ PARTİ BİN PİŞMAN

Ahmet Zeki Üçok’u partiye davet ettiklerine bin pişman olan İyi Parti, Ahmet Zeki Üçok’a dair nasıl hareket edeceklerine hala karar verememiş! Neyse ki ortaya saçılan silah şirketinin özellikle Ukrayna’nın verdiği notaya konu olan Via Grup’la ilişkileri İyi Parti’ye güç vermiş!







Şimdi İyi Parti, “Parti Yönetiminden gizlediği silah şirketi nedeniyle Ahmet Zeki Üçok’u partiden atmak mı yoksa uzlaşıyla istifaya mecbur etmek ki daha doğru olur” kararını vermenin derdindeymiş! Bütün çabalar, Ahmet Zeki’nin karalamasına kurban olmadan sessiz ve sakin çözüm için!





Aktardığım kulis bilgisi, İyi Parti’den etkili ve yetkili bir isimden sızmış… Kulis bilgileri ne kadar gerçeği yansıtıyor, gelişmeler kulis bilgilerini haklı mı çıkartacak zaman gösterecek…