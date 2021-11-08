Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti’den beklenen Lütfü Türkkan açıklaması /08 Kasım 2021 14:13

İYİ Parti’den beklenen Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit yakınına küfür eden ve özür dileyip grup başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yaptı.

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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren ve şehit yakını bir kişiyle yaşadığı gerginlik sonrası küfür etmişti.

Yaşanan olay sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şunlar söyledi:

HATA YAPANLARI MAKAMDAN ÇEKİYORUZ

“Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan’ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan’ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz.”

ÖZÜL DİLEYİP İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden hakaret-küfür eden ve şehit yakını olduğu belirtilen bir kişiye Bingöl programı sırasında küfür ettiği ortaya çıkınca özür dileyen Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, istifa dilekçesi vererek Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılmıştı.
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