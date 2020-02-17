Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti’den bir istifa daha /17 Şubat 2020 11:39

İyi Parti’den bir istifa daha

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok partisinden istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok partisinden istifa ettiğini açıkladı. 

Şahsi Twitter hesabından açıklama yapan Ok, “Başta Genel Başkanımız olmak üzere hiçbir partilimiz ile dargınlığım, kırgınlığım veya şahsi bir problemim söz konusu olamaz. İyi Parti'deki bütün görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla kamuoyuna ilan ediyorum.” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da geçen hafta istifa etmişti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti'nin sandalye sayısı 37'ye düştü. 
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