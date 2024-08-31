Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti’den erken seçim çıkışı /31 Ağustos 2024 17:43

İYİ Parti’den erken seçim çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, muhalefete seslenerek, “Erken seçim istiyorsanız, bu hemen gerçekleştirilmesi gereken bir talebe dönüştürülmelidir” dedi. Dervişoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı da istifaya davet etti.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin olağanüstü kurultayın milletvekili olduğu İzmir’e ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Ziyareti kapsamında İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’na gelen Dervişoğlu, burada parti teşkilatı ile bir araya geldi. Ziyarette Dervişoğlu’na İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve İYİ Parti İzmir Milletvekilleri Ümit Özlale ve Hüsmen Kırkpınar eşlik etti.

Dervişoğlu, teşkilat buluşmasının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

ERBAŞ'A İSTİFA ÇAĞRISI

30 Ağustos’ta okunan Cuma hutbesinde Atatürk’ün adının anılmamasına tepki gösteren Dervişoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı istifaya davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

''Dün 30 Ağustos kutlamaları vardı. Bazı zaferler vardır ki unutulmazlar. Ağustos ayı Türklerin zafer ayıdır. Konuyla ilgili yapılan konuşmalar, gerçekleştirilen bazı törenlerde tarih şuurundan yoksun bazı çevrelerin yarın ne olacağını kestiremedikleri kelamları ettiklerine şahit oluyoruz. Görüyor ve müşahede ediyoruz ki 30 Ağustos’u kutlarken Cuma Hutbesi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı zikredilmedi. Diyanet işleri Başkanı maalesef ki bu olumsuz tavrını sürdürmeye devam diyor. Atatürk’ün kurduğu kurumun başında bulunan bu zat eğer Atatürk’e bir Fatiha’yı çok görüyorsa derhâl o koltuğu terk etmek zorundadır. Diyanet İşleri Başkanı'nı ve arkasındakileri derhal istifaya davet ediyorum.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti’den erken seçim çıkışı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:19:31