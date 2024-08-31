İYİ Parti’den erken seçim çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin olağanüstü kurultayın milletvekili olduğu İzmir’e ilk ziyaretini gerçekleştirdi.



Ziyareti kapsamında İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’na gelen Dervişoğlu, burada parti teşkilatı ile bir araya geldi. Ziyarette Dervişoğlu’na İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve İYİ Parti İzmir Milletvekilleri Ümit Özlale ve Hüsmen Kırkpınar eşlik etti.



Dervişoğlu, teşkilat buluşmasının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.



ERBAŞ'A İSTİFA ÇAĞRISI



30 Ağustos’ta okunan Cuma hutbesinde Atatürk’ün adının anılmamasına tepki gösteren Dervişoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı istifaya davet ederek, şu ifadeleri kullandı:



''Dün 30 Ağustos kutlamaları vardı. Bazı zaferler vardır ki unutulmazlar. Ağustos ayı Türklerin zafer ayıdır. Konuyla ilgili yapılan konuşmalar, gerçekleştirilen bazı törenlerde tarih şuurundan yoksun bazı çevrelerin yarın ne olacağını kestiremedikleri kelamları ettiklerine şahit oluyoruz. Görüyor ve müşahede ediyoruz ki 30 Ağustos’u kutlarken Cuma Hutbesi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı zikredilmedi. Diyanet işleri Başkanı maalesef ki bu olumsuz tavrını sürdürmeye devam diyor. Atatürk’ün kurduğu kurumun başında bulunan bu zat eğer Atatürk’e bir Fatiha’yı çok görüyorsa derhâl o koltuğu terk etmek zorundadır. Diyanet İşleri Başkanı'nı ve arkasındakileri derhal istifaya davet ediyorum.''