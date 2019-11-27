Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti’den EYT çözüm önerisi /27 Kasım 2019 19:48

İYİ Parti’den EYT çözüm önerisi

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda hak mağduriyeti olduğunu düşünüyor ve samimi çözüm önerilerimizi her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, parti genel merkezinde, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Parti olarak öğretmenlerin problemlerinin takipçisi olduklarını belirten Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ücretlisi, sözleşmelisi, atanamayanı ile bütün öğretmenlerimizin problemlerinin ve hak taleplerinin daima takipçisiyiz. Bir milletin ayağa kalkmasının evvela eğitim sayesinde olacağını bilen şuurla siyaset yapıyoruz ve öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın problemlerini memleketimizin en önemli meselesi olarak görüyoruz” diye konuştu.

EYT İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sözlerini hatırlatan Ağıralioğlu, “EYT konusunda bir hak mağduriyeti olduğunu düşünüyor ve samimi çözüm önerilerimizi de her fırsatta dile getiriyoruz. Ekonomimiz için bir yük olduğu da doğrudur lakin fedakarlığı siz yapmazsanız vatandaşınızdan bunu bekleyemezsiniz. AK Parti dahil bütün partilerin ‘Çözeceğiz’ diyerek söz verdikleri bu durumun Sayın Cumhurbaşkanı’nın geçtiğimiz haftaki beyanatlarıyla çıkmaza sürüklenmesini ise üzülerek izlemekteyiz. Halbuki devlette devamlılık esastır ve siyasetçiler bir söz vermişlerse arkasında durmak mecburiyetindedirler” dedi.
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