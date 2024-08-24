İYİ Parti’den gidenlere mektup hazırlığı

Partinin genel başkanı Dervişoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile de bağımsız olan üç ismi işaret ederek kapılarının açık olduğunu söyledi. Diğer yandan üç ismin partiye dönüşü için de parti yönetiminin çabalarının olduğu biliniyor.





Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın haberine göre İYİ Parti’den eski genel başkan Meral Akşener döneminde istifa eden Adnan Beker ve Yüksel Arslan ile ihraç edilen Ümit Dikbayır herhangi bir partiye katılmadı. Parti yönetimi ise 14 Mayıs’ta seçilen ve ayrılan üç ismin yeniden partiye katılması için çalışmalara başladı.İYİ Parti’den edinilen bilgiye göre, Dervişoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir ziyarette üç isme dair işleyen süreci anlattı. 25 Ekim’de kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan İYİ Parti o gün Arslan, Beker ve Dikbayır’a rozet takmayı hedefliyor. Bunun için önümüzdeki günlerde üç isme de Dervişoğlu imzalı mektuplar gönderilecek. Üç isme ek olarak partiden istifa eden birçok isme de bizzat Dervişoğlu imzalı mektuplar gönderilecek ve partiye davet iletilecek.İYİ Parti yönetimi daveti kabul eden ve yeniden partiye dönen isimlere 25 Ekim’de rozet takacak.