Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti /13 Şubat 2020 10:26

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti

İyi Parti Antalya Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Varol Çokal dün gece Twitter sert açıklamalar yaparak istifa etti.

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İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Varol Çokal dün gece şahsi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile partisine yönelik sert eleştiriler yaparak İyi Parti üyeliğinden ve İyi Parti’deki genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çokal açıklamasında, “Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum bir siyasi partide alışkanlık haline geldiyse, ne yazık ki ülkeye ümit olamaz, yol arkadaşlarım ve şahsımda uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır. Türk milliyetçiliğini daha etkin ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır. En önemlisi şahsımı Antalya seçmeni seçmiştir. Antalya dışında zorlama bir siyasetin Antalya'ya dayattığı bu siyasal durumun adı üzüm yemek değil, bağcı dövmektir. Bağban olarak çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü açıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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