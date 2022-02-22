Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti İlçe Başkanı bıçaklanarak öldürüldü /22 Şubat 2022 10:38

İYİ Parti İlçe Başkanı bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü.

SHABER3.COM

Kütahya'nın Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü.

Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.
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