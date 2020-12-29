Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti ilçe başkanına silahlı saldırı /29 Aralık 2020 10:02

İyi Parti ilçe başkanına silahlı saldırı

İyi Parti Manisa Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu'nun içerisinde bulunduğu otomobile silahlı saldırıda bulunuldu.

SHABER3.COM

İyi Parti Manisa Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu dün gece saat 23:00 sıralarında Hamidiye Mahallesi kavşağında silahlı saldırıya uğradı. 

Akhisar istikametine seyir halinde olan Kındıroğlu yönetimindeki otomobile kavşakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.

Otomobile üç kurşun isabet ederken, araçta yalnız olduğu belirtilen Kındıroğlu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Pazarcılık yaptığı öğrenilen Kındıroğlu, saldırının akabinde Zeytinliova Karakolu'na giderek ifade verdi. Jandarma saldırıya soruşturma başlattı.
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