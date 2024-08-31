İYİ Parti ile CHP arasında 'İzmir' krizi!

Dervişoğlu, teşkilat buluşmasının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Dervişoğlu, konuşmasında İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışına katılmama nedenini de açıkladı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi.





"İzmir fuarının öncesinde yaşanan ve İzmir’e yakışmayan kriz" diyen Dervişoğlu, bu fuarın sıradan bir fuar olmadığının altını çizdi. Birçok ülke tarafından önemsenen bir organizasyon olduğuna vurgu yapan Dervişoğlu, "Bu fuarın programı bize yaklaşık 3 ay önce gönderildi. 31 Ağustos tarihinde törenin olacağı ifade edilmişti. Dün aldığımız bir bildirimle fuar açılışının 30 Ağustos tarihinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Siyasi konuşmalarında da 30 Ağustos’ta yapılmasına vurgu yaptılar. Böyle bir ciddiyetsizlik olamaz" dedi.





İYİ Parti Olağanüstü Kurultay’ında genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, kurultayın ardından milletvekili olduğu İzmir’e ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyareti kapsamında İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’na gelen Dervişoğlu, burada parti teşkilatı ile bir araya geldi. Ziyarette Dervişoğlu’na İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve İYİ Parti İzmir Milletvekilleri Ümit Özlale ve Hüsmen Kırkpınar eşlik etti.Dervişoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:"Tarihi 3 ay önce belirlenmiş bir program son dakikada bazı kişilerin isteklerine göre değiştirilmesi olamaz. Biz bunu ciddiyetsizlik olarak değerlendiriyoruz. Ben bütün programını açılış 31 Ağustos’ta olacak diye planladım. Ancak Özgür Özel’in özel programı nedeniyle 30 Ağustos’a alındı. İzmir Fuarını bir panayıra dönüştürmeye çalışmak kimsenin hakkı ve haddi değildir. Ayrıca takvimi değiştirilmiş bir fuar açılışına da İYİ Parti Genel Başkanı olarak katılmam mümkün değildir. İzmir, kimsenin tapulu malı değildir. Kimse İzmir’e yakışmayan kararlar alamaz."