Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı /20 Ağustos 2021 14:33

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de katıldığı programdan ayrıldığı sırada yumrukla saldırıya uğradı.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Partili Buğra Kavuncu, Halk TV’de İpek Özbey’in programına katıldı. Kavuncu, program sonrası Halk TV’den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırısına uğradı. Saldırganın Kavuncu’ya Bakırköy’deki Halk TV’den çıktığı sırada yanına gelerek, “Bir şey sorabilir miyim?” dedikten sonra yumruk attığı, Kavuncu’nun saldırı sonrası yere düştüğü belirtildi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, Kavuncu’ya tahsis edilen korumanın gerekçe gösterilmeden alındığı öğrenildi.
Buğra Kavuncu
BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu ismi, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilen belediye seçimleriyle birlikte ismini duyuran siyasetçilerden biri oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla birlikte ‘Millet İttifakı’ adına yürüttükleri seçim kampanyasında ismi, Kaftancıoğlu’nun ardından en çok anılan isim kendisi oldu. Kavuncu, İYİ Partililerin gerek 31 Mart gerekse de tekrarlanmasıyla gerçekleştirilen 23 Haziran’daki seçimlerde organize bir şekilde Ekrem İmamoğlu için çalışmasını organize eden isimdi. Özellikle yenilenen seçimde İmamoğlu’nun 800 binin üzerinde oy farkına ulaşmasında Kavuncu’nun rolü oldukça büyüktü.  Kavuncu’nun ismi, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla parti çevrelerinde ‘yükselen yıldız’ olarak anılmaya başlanmasını sağladı.
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