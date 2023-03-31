Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı /31 Mart 2023 11:23

İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis, binada incelemelerini sürdürüyor.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor.

“İYİLİĞİN KARŞISINDA KURŞUNLARINIZIN ETKİSİ OLMAZ”

Silahlı saldırıya tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun
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