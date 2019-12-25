Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti Kanal İstanbul için harekete geçti /25 Aralık 2019 21:04

İYİ Parti Kanal İstanbul için harekete geçti

İYİ Parti İstanbul yönetimi, Kanal İstanbul'un ÇED raporuna toplu itirazda bulunmak üzere harekete geçti. Toplanan itiraz dilekçelerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesinin ardından basın açıklaması gerçekleştirileceği duyuruldu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara çağrıda bulunarak Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporuna vatandaşın itiraz etmesi gerektiğini dile getirmişti.

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İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından İYİ Parti İstanbul yönetimi de harekete geçti. 27 Aralık Cuma gününe kadar ÇED raporuna ilişkin toplanan itiraz dilekçelerinin Beşiktaş’taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

Parti'den yapılan açıklamada, İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı, 39 ilçe başkanları, GİK üyeleri ve çok sayıda partili ile birlikte verilecek itiraz başvurularının ardından bir basın açıklaması düzenleneceği duyuruldu.

İYİ Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Kanal İstanbul Projesi kapsamında yayımlanan ÇED Raporu’na ve projenin kendisine yönelik Partimizin tavrını açıklamak, kamuoyu oluşturmak ve tepki göstermek amacıyla 39 ilçemizde toplanmaya başlanan dilekçeleri, 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 14:30’da Beşiktaş’taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim ettikten sonra basın açıklaması gerçekleştireceğiz.Programa İl Başkanımız, İstanbul Milletvekillerimiz, 39 ilçemizin başkanı, GİK üyelerimiz ve Parti teşkilatımız katılacaktır.

Tarih: 27 Aralık 2019 

Saat: 14:30 
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