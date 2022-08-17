Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti karavanına saldırı: Yaralılar var /17 Ağustos 2022 18:08

İYİ Parti karavanına saldırı: Yaralılar var

Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına 20-25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

SHABER3.COM

Bugün saat 16.40 sıralarında Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi'nde İYİ Parti karavanına saldırı gerçekleşti.

Saldırganlar arasında, bölgede esnaf ziyareti yapan MHP'li şahısların da olduğu belirlendi.

Olayda, iki İYİ Partili yaralandı. Yaralananlardan biri ayakta tedavi edilirken, durumu diğerine göre daha kötü olan bir diğer yaralı hastaneye kaldırıldı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, yaralanan isimlerin Esenyurt İlçesi Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol olduğu belirtildi.

İlçe Başkanı Hakan Akkuş ve partililer, konuyla ilgili Emniyet'te işlemlerini sürdürüyor.

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