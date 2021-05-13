İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık mı yaktı?

İYİ Partililer, “Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda Millet İttifakı’nın 2023’teki seçimleri kazanma olasılığını” tartışıyor. Partide, “istemesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yeşil ışık yakılırken, bu noktada İYİ Parti’nin tek itirazının HDP’ye yönelik olacağı” vurgulanıyor. İYİ Parti, 2023’e giderken hiçbir koşulda “HDP ile yan yana gelmek istemiyor.”







Cumhuriyet'te yer alan habere göre parti yönetimi, geçen seçimde aday olan ancak aldığı yüzde 7.42’lik oy oranıyla tartışmaya sebep olan Akşener’in 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığına “temkinli yaklaştığına” dikkat çekiyor. Akşener’in bu kez “Millet İttifakı olarak bir uzlaşı ile aday çıkarılmasına sıcak baktığı” ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun “ittifakın adayı olmak istemesi halinde ise partinin tercihi Kılıçdaroğlu’na bırakacağı” ifade ediliyor. İYİ Partili kurmaylar, bu seçimlerde tercihinin ne olacağını “Halk için en doğrusu neyse biz, o noktada birleşiriz” sözleriyle açıklıyor.





Ancak İYİ Parti kanadı, CHP ile 2023 seçimlerinde belirlenecek ortak cumhurbaşkanı adaylığında “iki parti arasındaki uzlaşıyı kıracak tek unsurun HDP olduğuna” dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu, geçen günlerde, bir internet sitesinin yayınında HDP ile ilgili, “HDP’nin ittifakta yer almadığını ancak demokrasi içinde HDP’nin de vazgeçilmez bir unsur olduğunu” söylemişti. İYİ Parti’de son günlerde Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri de tartışılıyor. Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kullandığı “Eşit şartlarda yarışmak isterim” sözlerinin “partiye oy kaybettirdiğine” işaret edilirken, İYİ Parti’nin asla HDP ile yan yana gelmeyeceği de vurgulanıyor. Bu nedenle iki parti arasında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde aday belirleme noktasında “uzlaşıyı kıracak tek unsurun HDP olacağı” belirtiliyor.