Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti kulisleri hareketli: Akşener suskunluğunu ne zaman bozacak /19 Aralık 2022 12:26

İYİ Parti kulisleri hareketli: Akşener suskunluğunu ne zaman bozacak

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İYİ Partili yetkili isimlerle konuşmalarını aktardı. Alçı, Akşener'in, İmamoğlu'na verilen ceza sonrası kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere karşı suskunluğunu ne zaman bozacağını da yazdı.

SHABER3.COM

Habertürk yazarı Alçı, bugünkü köşesinde, "Mahkemenin mahkumiyet kararı vereceği anlaşıldıktan sonra Meral Akşener’in atlayıp İstanbul’a gelmesi ve Ekrem İmamoğlu’na hem o gün hem de ertesi günkü konuşmasında verdiği destek günlerdir türlü spekülasyonlara sebep oluyor." değerlendirmesini yaptı ve İYİ Parti kulislerinde konuşulanları kaleme aldı.

"Meral Hanım bu tavırlarıyla İmamoğlu’nun adaylığı için sinyal mi veriyor? Kemal Bey’i devreden çıkarmaya mı çalışıyor? 6’lı Masa’da ağırlığını artırma hamlesi mi yapıyor?" sorularını yanıtlayan Alçı, "Önce şunu söyleyeyim: Akşener perşembe akşamından beri kendisi hakkında yapılan yorumları dikkatle ve sessizce izliyor. Abartılı ve haksız bulduğu değerlendirmelere cevabını, öğrendiğime göre bu haftaki grup konuşmasında verecek." diye yazdı.

Alçı'nın yazısının bir bölümü şöyle:

Genel olarak Meral Hanım’ın Ekrem İmamoğlu’na gösterdiği yakınlık, Perşembe günkü konuşmasında ‘bir yere kaybolma’ çıkışı ve sahnede elini tutarak konuşmasını İYİ Parti’nin ileri gelenleri şöyle açıklıyor:

“Genel Başkanımızın yapısı böyle, sevgisini de öfkesini de net belli eden biri, samimi ve dobra bir insan, orada Ekrem Bey’in uğradığı haksızlıktan çok rahatsız oldu.”

İYİ Partililer partilerinin ve Meral Hanım’ın atlattığı badireler göz önünde bulundurulduğunda partilerinin özgün bir yeri olduğunu düşünüyorlar. İftiralara, engellemelere, haksızlıklara maruz kaldıklarını, bu nedenle haksızlık konusunda Genel Başkanlarının çok duyarlı olduğunu hatırlatıyor ve “Böyle bir mücadele insanının bu tip olaylara yaklaşımı da farklı oluyor” diyorlar.

Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu’nu mu destekliyor Akşener? Gösterdiği yakınlık, konuşmasındaki ’85 milyon’ vurgusu neyin işareti?

İYİ Partili kaynaklara göre Meral Hanım’ın adaylık konusunda kesinlikle herhangi bir angajmanı yok. 6’lı Masa’dan ortak bir kararın çıkmasını çok önemsiyor. ‘Ortak’ kelimesinin altını özellikle çiziyorlar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti kulisleri hareketli: Akşener suskunluğunu... Sonraki Haber >>

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:36:09