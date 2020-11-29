İYİ Parti’li başkan corona nedeniyle yaşamını yitirdi

İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, tedavi gördüğü hastanede Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.







Aşık’ın ölümüyle ilgili bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık’ı Covid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” mesajına yer verdi.





İYİ PARTİ’LİLERDEN BAŞSAĞLIĞI





İYİ Parti’den birçok isim başsağlığı mesajı yayımladı.





İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, “Üzüntümüz çok büyük. Değerli dava arkadaşım, birlikte yol yürümekten, mücadele etmekten onur duyduğum kıymetli kardeşim İYİ Parti Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık’ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini öğrendim. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun” dedi.





İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, “Milletimize hizmet yolunda birlikte yol yürüdüğümüz çok kıymetli bir insanı, Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık’ı tedavi gördüğü hastanede, Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini paylaştı.





İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Mücadelemize ve davamıza büyük katkıları olan Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Hepimizin abisi olan Ramazan Aşık'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve İYİ Parti camiamıza da sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun Ramazan Abim” diye kaydetti.





“NÜKTEDAN KİŞİLİĞİ HEP AKLIMIZDA”





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, “Çok üzdün Başkanım bizi. Muş İl Başkanımız, çok kıymetli abimiz Sayın Ramazan Aşık'ı Covid-19 nedeni ile kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Esprili konuşmalarını, geçmiş tecrübelerini anlattığın sohbetlerini çok özleyeceğiz. Seninle çalışmak bir onurdu. Mekanın cennet olsun” ifadelerine yer verdi.





İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, “Muş İl Başkanımız, değerli ağabeyimiz Sayın Ramazan Aşık'ın Covid-19 sebebiyle vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Keyifli sohbeti ve nüktedan kişiliği hep aklımızda ile kalacak. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun” dedi.