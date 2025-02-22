İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'diploma soruşturması' yorumu: Diploma denince akla...

Türkiye sürekli yapay gündemlerle karşı karşıya bırakılıyor. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları, CHP içindeki aday belirleme tartışmaları, CHP’nin içinde aday olmayan birinin diploma tartışmaları. Bugünün kamuoyuna o geldi ‘Diploması var, diploması yok’. Tayyip Erdoğan da bazen siyasi aklını mı yitiriyor diye endişe ediyorum. Çocuğunuzun diplomasını gördüğünüzde Tayyip Erdoğan’ın bir diplomasının olmadığı gelmiyor mu aklınıza? Diploma denince akla zaten Tayyip Erdoğan geliyor. Şimdi de başkalarının diplomalarının üzerinden bir tartışma yaşansın, siyaset bir oyun kursun, herkes de iktidarın kurduğu oyunun peşinden gitsin. Biz İYİ Parti’yi oyun kuranların oyununu bozmak için kurduk. Oluşturdukları yapay gündemlerle meşgul olmayacağız.





İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir Teşkilat Buluşması’na katıldı. Programa Dervişoğlu’nun yanı sıra; partinin genel başkan yardımcıları, İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ile çevre illerin il başkanları ve milletvekilleri katıldı.Dervişoğlu konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ‘diploma’ iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması tartışmalarını hatırlattı.Parti içindeki kırgınlar için de konuşan Dervişoğlu, isim vermeden istifa eden vekillere yüklendi. Gidenlerin umurunda olmadığını söyleyen Dervişoğlu şunları söyledi:“Dünden bugüne bu partinin kuruluşuna büyük emek veren arkadaşlarımız var. Bugün bir kısmı aramızda bir kısmı değil. Giden milletvekillerinden bahsetmiyorum. Ben o gidenleri hiç hesaba katmıyorum. Gidenler hiç umurumda değil. Siyaset gidenlerle değil, kalanlarla yapılır. Bu partinin kuruluşunda emeği olan kim varsa benim başımın üzerinde yeri vardır. İnsanların kimisi beklentilerine karşılık bulamadığı için kimisi yönetim anlayışından kaynaklı olarak kırılganlık yaşayabilir. Farklı meşreplerin insanlarıdır, farklı düşünüyor olabilirler. Ama biz onlarla birlikte çıktık bu yola. Yanınızda olmayan arkadaşlarımızı kucaklamak ve bağrınıza basmak sizin görevinizdir. Ama ‘Ben yoksam İYİ Parti yoktur’ diyenler, partiye zarar vermek üzere birtakım planları yaşama geçirenler değildir kastettiklerim.”İYİ Parti kurulmadan önce Türkiye’de bir sistem değişikliğine gidildi. O sistem değişikliği… Zaten Sayın Cumhurbaşkanın olağanüstü yetkileri olağanüstü hal koşullarında kullanıyor. Dolayısıyla o yetkilerin olağan hale getirilsin diye sistem değişikliği oldu. Sistem değişikliğinden itibaren de tek adamlık devreye girdi, olağanüstü artık olağan hale geldi. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan, ne söylerse söylesin kanunmuş gibi algılanıyor. Ona karşı ses çıkarak kimse kalmadı ülkede. İmralı’ya heyetler gitti kimse bir şey söylemedi. Ben bunların sistemden kaynaklandığını biliyorum. O yüzden Türkiye’de ilk kurtulması gereken şey, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ve bu ceberut iktidarın iş başında kalmasına dayanak teşkil eden sistemdir.”YAPAY GÜNDEMDervişoğlu, ‘yapay gündem’ eleştirisi de yaparak şunları söyledi:“Benden susmamı bekliyorlarsa havalarını alırlar, yanılırlar. Biz ülkenin gerçeklerini konuşmaya devam edeceğiz. Ama Türkiye’nin bunların yarattığı yapay gündem tartışmasında boğulmasına da izin vermeyeceğiz. Birtakım gündemler oluşturmaya çalışıyorlar. Vesayete Türkiye’sinden, eski Türkiye’den bahsediyorlar. Eski Türkiye’den kast ettikleri Recep Tayip Erdoğan öncesi. Eski Türkiye diye kast ettiğini görüyorsunuz. 23 yıldır iş başında. Cumhuriyetimiz 100 yıllık. Bu 100 yılın bir çeyreğini Tayyip Erdoğan yönetmiş. Eskiyen sensin Tayyip Erdoğan. Günü gelecek bu millet de Tayyip Erdoğan vesayetinden kurtulacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘adaylık’ tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, “Türkiye bugün bir güvensizlik girdabında. O dönemler, o dönemki siyasilerin basiretiyle açıldı. Şimdi bir kere cumhurbaşkanı olmuş, bir daha seçilememe endişesinden ötürü ne yapmak gerekiyorsa onu yapmaya çalışan bir cumhurbaşkanı var Böyle bir rejime demokrasi denir mi? Demokrasi bir defa gitmekten korkanların sahip çıkacağı rejimi değildir. Demokrasi, altı defa gidip 7. kez gelenlerin rejimidir” ifadelerini kullandı.