İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'Nebati' iddiası: 'Affını isteme vakti gelip çattı'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin affını isteme zamanının geldiğini söyledi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren, enflasyonun durdurulamadığını hatırlatan Akşener, “Aynı iflas eden önceki ekonomi programlarında olduğu gibi, bu defa da Nebati bakanın affını isteme vakti gelip çatmıştır.” dedi.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM’deki grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Akşener’in konuşmalarından satırbaşları şöyle:





-Marketteki fiyat artışları durdurulamıyor. Raflar tezgahlar yanmaya devam ediyor. Milletimizin cebindeki para eriyor. Buna rağmen iktidar tarafındaki her şey tıkırında. Saray sefası memleket yansa bile hız kesmiyor.





-Yeterince zam yapmadıklarını söylüyorlar. Eğer sübvansiyon yapmazlarsa, asgari ücretli bir vatandaşın doğalgaz ve elektrik fiyatlarını ödeyemeyeceklerini söylüyorlar. Açlık sınırı altındakilere hallerine şükretmelerini söylüyorlar.





-Geçtiğimiz hafta şekere de yüzde 31 zam yapıldı. Türkşeker’in sübvansiyon etmesinin sürdürülebilir olmadığını söyledik. Şekerle ilgili ‘Türkşeker adımlarını olumlu atacak’ dedi. Peki ne oldu? Daha uçağı havadayken yüzde 31 zam yapıldı. Sonra ne oldu? Alelacele bay krizin basın metni değiştirildi. Maşallah dediği üç gün yaşamıyor.





-Bizden önce elektrik yoktu dedi, elektrik zamlandı. Ramazanda et ucuzlayacak dedi, et zamlandı. Gelen zamlar için uyarı mübarek.





-10-15 gün için şeker fiyatları 700-750 lira olacak gibi görünüyor. Gıda fiyatlarını devamlı sübvanse ederek kontrol edemezsiniz. Asıl sorunu artık görün. Piyasayı takip edin. 5’li çetenin değil, vatandaşın yanında olun.

-Bay kriz ve arkadaşlarının uydurduğu Türkiye ekonomi modeli an itibariyle çökmüş, çöp olmuştur. Daha önce nicesinin başına geldiği gibi, arkadaşların bu son sözde ekonomi modeli de gelen son veriler itibariyle iflas etmiş, ortada enflasyonla mücadeleyi amaçlayan bir program kalmamıştır.





-Aynı iflas eden önceki ekonomi programlarında olduğu gibi, bu defa da Nebati bakanın affını isteme vakti gelip çatmıştır. Bu vesileyle; siyasi tarihimize, bu ucube sistemin öğüttüğü, nice bakandan biri olarak, ışıltılı gözleri ve sebep olduğu utanç tablosuyla geçecek olan bu arkadaşımıza yeni hayatında şimdiden başarılar dilerim.

-Ülkemizde sıkıntılarıyla bir başına bırakılan başka bir kesim ise ihracatçımızın bel kemiği olan uluslararası nakliyecilerimiz. Kendilerine beklemekten başka bir çözüm olmadığı söylenmiş. Türk nakliye sektörümüzün yaşadığı bu sorunu duyun.

-Dünyayı gezin dedi. Gençlerimiz yaşadıkları memleketi gezemezken söyledi. Asgari ücretlinin çocuğuna dünyayı gezin diyor. Bunu şinin dostunun çocukları yapabilir. Doymak bilmeyen rantçılarının çocukları yapabilir. Bu gençlerin, Instagram sayfalarındaki arabalarını görseniz… Ama bu memleketin çocukları maalesef yapamıyor. Üstelik senin yüzünden yapamıyor. Hayal bile edemiyor. Gençlerimizin hayallerini de enerjilerini de çaldın. Sen yeter ki gölge etme.