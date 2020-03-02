İYİ Parti Milletvekiline Meclis'te saldırı girişimi

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Meclis'teki makam odasında saldırı girişimine uğradığını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren ise, 10 Kasım paylaşımıyla Atatürk'e hakaret eden ve Öztürk tarafından TBMM kürsüsünden ifşa edilen Orman Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak çalışan Said Dağdaş.









Yeniçağ gazetesine konuşan Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:







"Odamda böyle bir girişimde bulundular ama hiçbir sıkıntı yok. Genel Kurul’da yaptığımız bir konuşmadan kaynaklı adam o sözleri bana iade etmeye gelmiş.





Atatürk’le ilgili 10 Kasım’da yapmış olduğu paylaşımı Meclis’te gündeme getirmiştim. Hakkında soruşturma açılmıştı bu beyefendinin. Bunun hesabını sormaya gelmiş bana."