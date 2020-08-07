İyi Parti safını değiştiriyor mu?

İyi Parti ile Cumhur İttifakı arasında sıcak mesaj diplomasisi başladı.





Önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısında bulundu.





Bugün de Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ((AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin daveti için, "En makul çizgide davettir. Birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir." dedi.





İYİ PARTİ'DEN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE İLK CEVAP

Erdoğan'ın nazik mesajlarına İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yazılı açıklama ile mukabelede bulundu.





Poyraz, “Uzun zamandır yerli ve milli olmadığımızı söyleyen Cumhur İttifakı'nın partimizin yerli ve milli olduğunu itiraf etmiş olmaları bizim için kıymetli. Dolayısı ile bu yerli ve millilik noktasında daha önceki açıklamaları ile ilgili bir mahcubiyetleri var." dedi.





İyi Parti lideri Meral Akşener, 19 Haziran 2016'da genel başkanlığa aday olduğu kongrede sandıktan birinci çıkmasına rağmen MHP'den ayrılmak mecburiyetinde kalmıştı.





"BUNU KABUL ETMEK DE BAŞKA BİR ERDEMDİR"





Poyraz, şöyle konuştu: “Eğer bir iş birliğinden bahsediyorlarsa iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yönündeki çalışmalarımıza destek sağlamaları ve katkıda bulunmaları bizim için değerli. Kaldı ki üstü kapalı olarak özür dilemek de bir erdemdir. Bunu kabul etmekte başka bir erdemdir."





AKP ile MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı anketlerde yüzde 42'ye kadar geriledi. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde ilk turda yüzde 51 oy alan aday cumhurbaşkanı olarak seçiliyor.





Erdoğan'ın Korona salgını ve ekonomik kriz sebebiyle giderek düşen oy oranlarını telafi etmek için İyi Parti ile yakınlaşmak istediği iddia ediliyor.