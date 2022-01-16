İYİ Parti, seçim çalışmalarına başladı

Seçim için çalışmalarına başlayan İYİ Parti, sandıklarla ilgili bir hazırlık yapıyor. Bu kapsamda, bir parti ya da ittifakın yüksek oy aldığı ve muhalefet partilerine hiç oy çıkmayan sandıklardan başlanarak, parti için riskli görülen yerlerde vatandaşa "gönüllü müşahit" olması çağrısında bulunulacak.







Partinin Seçim İşleri Başkanlığınca yapılan çalışma çerçevesinde, öncelikle rakip partilerin yüzde 60-80 ve yüzde 80-100 oranlarında oy aldığı sandıklar belirlenecek. Daha sonra vatandaşlardan, özellikle bu seçim bölgelerinde İYİ Parti'nin müşahitlerinin yanında gönüllü olarak görev yapmaları istenecek.





"TÜRKİYE ÇAPINDA ÇOK BÜYÜK BİR GÖNÜLLÜ ORGANİZASYONU YAPACAĞIZ"

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın, partinin seçim güvenliğine yönelik planladığı "gönüllü müşahit" çalışmasını anlattı.





Akalın, seçim güvenliği için bulut tabanlı İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi (İRİS) yazılımını geliştirdiklerini ve bununla Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim sonuçlarına ilişkin verileri tasnif edebildiklerini söyledi.





Bu kapsamda riskli gördükleri ve önceki seçimlerde Cumhur İttifakı ile HDP'nin yüzde 60 ve üzerinde oy aldığı sandıklardan başlayarak bir "gönüllü müşahit" çalışması yaptıklarını belirten Akalın, "Türkiye çapında çok büyük bir gönüllü organizasyonu yapacağız. Genel Başkanımız seviyesinde yapacağımız bir çağrıyla seçimde partimizle çalışması için tüm gönüllüleri davet edeceğiz." dedi.





"TAŞRADA TOPLAM SEÇMEN SAYISINDAN FAZLA OYUN ÇIKTIĞI SANDIKLAR VAR"

Akalın, çalışmanın içeriğine ilişkin şunları kaydetti:





"Taşrada toplam seçmen sayısından fazla oyun çıktığı sandıklar oluyor. Bunlar yıllardır da olan şeyler, bu döneme münhasır değil. Bölgesel, bireysel partizanlık duygusuyla adaletsizlikler veya sandık yolsuzluklarıyla karşılaşılabiliyor Türkiye'de. Bunu tasnif ettiğinizde en çok risk nerede görülüyor? Yüzde 90, yüzde 95, yüzde 100 oyun olduğu, muhalefet partilerine hiçbir oyun çıkmadığı sandıklar var. 'Daha riskli', ilk algıda 'belki yolsuzluk ihtimali olabilir' gibi görünen o iptidai sandıklardan başlayarak müşahitlik tanziminin daha verimli olacağını düşünüyoruz. Sandık temsilcilerimizin dışında gönüllülerden de ilk oralardan başlayarak parti adına gönüllü müşahitlik vazifesini ifa etmelerini isteyeceğiz."





Bir gönüllü ordusuyla seçime girme arzusunda olduklarını vurgulayan Akalın, Türkiye'de seçmenin seçim sistemine ve usullerine duyarlılığının yüksek olduğunu dile getirdi.







