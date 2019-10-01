İyi Parti sözcüsünden HDP çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile birlikte hareket etmesi halinde millet ittifakını sonlandıracakları açıklamasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Medyascope TV’de Ruşen Çakır’a konuştu.

Ağıralioğlu, “HDP eşittir PKK diyemem.” dedi.



CHP’nin HDP ile yol yürümesi halinde Millet İttifakı'nı sonlandıracaklarını belirten İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Ben popülizme kurban vermeyeyim, memleket yöneteceğiz. 6 milyon oy aldı HDP." ifadelerini kullandı.





AĞIRALİOĞLU: "HDP EŞİTTİR PKK" KABUL EDİLEBİLİR BİR CÜMLE DEĞİL





"Tayyip (Erdoğan) Bey seçim sathında, seçim sonrasına göre daha nobrandır. HDP eşittir PKK cümleleri kuruldu Meclis’te." diyen Ağıralioğlu,"Ben o zaman Meclis’te de söyledim. HDP eşittir PKK cümlesi devlet yönetme ciddiyetinin kabul edeceği bir cümle değildir." diye konuştu.





Ağıralioğlu, "HDP eşittir PKK cümlesi seçmen profili 6 milyonu bulmuş, çeşitlilik içerisinde ya sana ya onlara sıkışmış seçmen içerisinde bir devletin diyeceği cümle değildir." dedi.