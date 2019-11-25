Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti standına saldırı! /25 Kasım 2019 21:23

İYİ Parti standına saldırı!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhuriyet Meydanı'nda İYİ Parti standına saldırı olduğunu açıklayarak, "Bu saldırılar iktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyecek" dedi.

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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, gerçekleşen saldırı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* İYİ Parti Kayseri Teşkilatı tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanında kurulan üye kayıt standımıza yan tarafta bulunan başka bir siyasi partiye ait stanttan saldırı gerçekleştirilmiştir.

* 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeni ile broşür dağıtan kadınlara ve standımıza, yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum.Partimizce ivedi şekilde hukuki süreç başlatılacaktır. Saldırganların bir an önce hukuk karşısına çıkarılması için de buradan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığını ve Emniyet Müdürlüğünü göreve çağırıyorum.

* Bu tür saldırıların hiç kimseye bir faydası yoktur ve olmayacaktır.

* Belirtmek isterim ki; bu saldırılar cesurlar hareketi olan İYİ Parti'nin yükselişini durduramayacaktır. Milletimizin, partimize her gün artarak devam eden teveccühü ve ilgisine tahammül edemeyenler, bilmelidir ki bu saldırılarla iktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyecektir.
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