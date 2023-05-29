İYİ Parti üyesini öldüren kişinin ifadesi ortaya çıktı

Sözcü'de yer alan habere göre Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından sokaklara çıkıp konvoy oluşturarak kutlama yapan AKP'liler ile İYİ Parti Gülyalı İlçe binası önünde bulunanlar arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle İYİ Partili Erhan Kurt, konvoydaki AKP'liler tarafından üç yerinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak devlet hastanesine kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



TOPRAĞA VERİLDİ



Kurt için bugün Sayaca Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, siyasi parti temsilcileri ve Kurt'un yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Erhan Kurt'un cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Erhan Kurt’u kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan E.K. (17), sevk edildiği Ordu Adliyesi’nde çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınanlardan R.Z. (39) adli kontrol şartıyla, S.K. (46) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



E.K. ifadesinde yol kenarında bekleyen Erhan Kurt’un kendilerine el kol hareketi yaptığı sırada aralarında tartışma çıktığını belirterek, “Ağız münakaşası yaşadık. Küfür edince bıçakladım. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım” dedi.