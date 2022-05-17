Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi /17 Mayıs 2022 19:50

İYİ Parti ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi

İYİ Parti'nin "artan kira bedelleri", HDP'nin "enerji maliyetlerinin düşürülmesi" yönünde verilen araştırma öenrgelerinin kabul edilmediği aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin "artan kira bedelleri", HDP'nin "enerji maliyetlerinin düşürülmesi", CHP'nin "yargı bağımsızlığı" hakkında verdikleri araştırma önergelerinin görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi. CHP milletvekilleri partilerinin grup önerisinin oylamasından önce yoklama talep etti.
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