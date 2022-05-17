İYİ Parti ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi

Evrensel'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.
İYİ Parti'nin "artan kira bedelleri", HDP'nin "enerji maliyetlerinin düşürülmesi", CHP'nin "yargı bağımsızlığı" hakkında verdikleri araştırma önergelerinin görüşülmesi önerisi ele alındı.
İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi. CHP milletvekilleri partilerinin grup önerisinin oylamasından önce yoklama talep etti.