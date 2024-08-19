Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti’ye döneceği konuşuluyordu! O isimden flaş açıklamalar /19 Ağustos 2024 15:33

İYİ Parti’ye döneceği konuşuluyordu! O isimden flaş açıklamalar

İYİ Parti’den farklı tarihlerde istifa eden Adnan Beker ile Yüksel Arslan ile Meral Akşener döneminde ihraç edilen Ümit Dikbayır’ın partilerine dönmesi için çalışma başlatıldığı iddiaları siyaset gündemine oturdu. Gerçek Gündem’e konuşan Ümt Dikbayır, “Benim böyle bir talebim yok. Dönmemi isteyenler var. Ben de dönmem demiyorum” dedi.

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Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in ailesi ve özel kalem müdürü Esma Bekar’ın banka hesaplarını yasadışı yollardan incelettiği iddia edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partiden ihraç edilmişti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Dikbayır, iddiaların araştırılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Meral Akşener’in gidişinin ardında İYİ Parti’den farklı tarihlerde istifa eden Adnan Beker ile Yüksel Arslan ile Meral Akşener döneminde ihraç edilen Ümit Dikbayır’ın partilerine dönmesi için çalışma başlatıldığı iddiasını Gerçek Gündem Ankara Temsilcisi Altan Sancar gündeme taşıdı.

‘DÖN TALEBİ VAR’

Döneceği düşünülen Dikbayır, Gerçek Gündem’e konuştu. Dikbayır, “Benim böyle bir talebim asla yok. Milletvekili arkadaşlarımızdan, genel başkan yardımcılarından ‘dön’ talepleri oldu. Ben bu partinin kurucularındanım ve bu parti benim ülkeme lazım. Ben bunu en kırgın olduğum dönemlerde dahi söyledim. Asla dönmem demiyorum. Zaman gösterecek” dedi.

‘DÖNÜŞ ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK’

İYİ Parti’de üst düzey görevde yer alan bir isim ise, “Evet dönüş çalışmalarımız var. Ancak başka partiyle temas etmemiş, partiye incitici laf söylememiş arkadaşlarımızın geri dönmesi için çalışıyoruz. Özellikle Yüksel Arslan’ın dönmesini çok istiyoruz. Çünkü kendisi o süreçte, ‘Mansur Yavaş yakın arkadaşım. Ona karşı tavır alamam’ diyerek ayrılmıştı” dedi.

Parti binalarından Meral Akşener’in fotoğraflarının indirilmesi iddialarını sorduğumuz isim, “Partimiz böyle bir olayı doğru bulmaz. Meral Hanım partimizin kurucusu. Bugün diğer partilerde de kurucu başkanların fotoğrafları indirilmez” ifadelerini kullandı.
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