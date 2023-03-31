Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti’ye ve Meral Akşener’e yapılan saldırının asıl sebebi /31 Mart 2023 14:54

İYİ Parti’ye ve Meral Akşener’e yapılan saldırının asıl sebebi

Erdoğan’ın A Haber’deki canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i alenen tehdit etmesinin akabinde, sahibi malum karanlık eller yine devreye girdi. Eli kanlı mafya, İstanbul’un göbeğinde, gün ortasında elini kolunu sallaya sallaya İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkanlığı’nı kurşunladı. Tıpkı Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’i Ankara’nın göbeğinde, gün ortasında kurşunlayıp öldürdükleri gibi…

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SAMANYOLUHABER.COM - ANALİZ 

AKP’nin Narkoterör mafya gruplarıyla yaptığı ittifakın yansımalarından birine daha şahit oldu bugün Türkiye. İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı düzenlendi. Erdoğan önceki akşam, Havuz kanalı A Haber’de Meral Akşener’i, “Biz bir şeye yapıyoruz dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma” diyerek açıkça tehdit etmişti.

Erdoğan’ın tehdidini talimat bilen mafya tetikçileri, derhal harekete geçti ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı kurşunladı. Daha önce de Akşener’in evini basıp tehdit etmişlerdi çeteler. Akşener, 2021 yılı Mayıs ayında Rize’de de saldırıya uğramış, Erdoğan bu provokasyon için Akşener'e "Bu daha bir, daha neler olacak neler. Daha dur bakalım, bunlar iyi günler" demişti.

Akşener, il başkanlığına yapılan silahlı saldırının ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada Erdoğan’a şöyle seslendi: “Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!”
 
Herkes şimdi “Eli kanlı mafya, nasıl bu denli pervasız olabiliyor? İstanbul’un ortasında böyle bir saldırıya nasıl cüret edebiliyolar?” şeklindeki soruların cevabını arıyor. Cevap aslında hiç de uzak değil. Eli kanlı mafya o cesareti, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’e yönelik suikastın üstünün örtülmesinden alıyor.

MHP tepe yönetimi, uyuşturucu satıcısı torbacılara öldürttü, Erdoğan ise müttefikinin cinayetini kararttı, üstünü örttü. Katilleri evinde saklayan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’a ve Sinan Ateş’in ailesinin suikastı azmettirdiğini belirttiği MHP genel başkan yardımcıları Semih Yalçın’a ve İzzet Ulvi Yönter’e hesap sorulmadı. MHP’nin ve Ülkü Ocaklarının uyuşturucu çeteleri ile iç içe geçmişliği masaya yatırılmadı, soruşturulmadı.

Gerçek katiller ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor, hem de devletin en tepelerinde.

Eee devlet protokolündeki azmettiriciler bu kadar rahat olur da tetikçileri perva eder mi? Etmezler elbette. Muhalif kim varsa saldırılar, vururlar, kırarlar, sokak ortasında acımasızca öldürürler. 

Ne de olsa arkalarında saldırıya uğrayan bir kadın siyasiye, “Bunlar daha iyi günlerin. Daha neler olacak neler” diyen ve de Sinan Ateş suikastının üstünü örten Erdoğan var. Unutmayın ki Sinan Ateş’in kanı en az Devlet Bahçeli kadar Erdoğan’ın da ellerinde.

Eli kanlı mafya ve ortakları devletin tepesini işgal ettiği ve de Sinan Ateş’in gerçek katillerine hesap sorulmadığı sürece, Erdoğan’ın dediği gibi, bu günler gelecek günlere nazaran Türkiye’nin iyi günleri olacak, maalesef…

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