İyi Parti'de Ağıralioğlu çatlağı: Evet diyeceğim

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında “İyi Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İyi Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İyi Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İyi Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar.” sözleriyle dikkatleri çeken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşmasının yankıları sürüyor.





GENEL BAŞKANI AKŞENER’İ ALKIŞLAMAMIŞTI





Akşener’in TBMM’ye gönderilen 33 fezlekeye ilişkin değerlendirmeleri hakkında açıklama yapan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, “Gözüm açık elimi kaldıracağım” dedi. Ağıralioğlu’nun Akşener’in TBMM’deki konuşması sırasında alkışlamaması da dikkatlerden kaçmamıştı.





HDP ve DBP’li milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları bugün TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından Habertürk kanalında Veyis Ateş’in sunduğu programda konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ”Fezleke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim” ifadelerini kullandı.





“ÇOK NET VE BELLİDİR, MİLİM SAPMADIK”





Ağıralioğlu, ”Biz, gençlik yıllarımızdan itibaren teröre karşı şuurlu ve gözü açık bir hayat yaşadık. Terörle ilgili hassasiyetimiz de çok net ve bellidir. Milim sapmadık. Fezleke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim” dedi.