Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de bir istifa daha! AKP'ye mi geçecek? /06 Eylül 2024 15:33

İYİ Parti'de bir istifa daha! AKP'ye mi geçecek?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden "Kararın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum" diyerek istifa etti. Bu istifa ile İYİ Parti'nin vekil sayısı 31'e düştü. Öte yandan Ataş'ın AKP'ye geçeceği de iddialar arasında.

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İYİ Parti'de istifa depremi devam ediyor. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa etti. Ataş, istifasının ardından yaptığı açıklamada, kararının kırgınlık ya da eleştiriden ziyade, millete daha etkin hizmet verme arzusundan kaynaklandığını söyledi.

Ataş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak adına bu istifa kararının artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Kalan sürem boyunca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışmaya devam edeceğim."

Ataş'ın istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düştü. Öte yandan Ataş'ın AKP'ye geçeceği de iddialar arasında.
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