İYİ Parti'de Ersan Şen muamması: Akşener görüştü mü, görüşmedi mi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık için ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapmasının ardından yaşanan siyasi hareketlilik sürüyor.







Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söyledi. Şen, bunun üzerine, İYİ Parti lideri Akşener'in kendisini aradığını ve hafta içinde bir görüşme yapabileceklerini açıkladı.





İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da görüşmeyi doğruladı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü ve Akşener ile Şen'in istişare amacıyla bir araya geleceğini duyurdu.





Zorlu, açıklamasında şunları kaydetti:





"Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir."





CİHAN PAÇACI: GÖRÜŞMEMİZ OLMADI

Sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Paçacı, Ersan Şen’in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin, “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullandı.





Cihan Paçacı, 26 Ocak'ta altılı masanın adayı ile ilgili bir gazeteciye demeç vermesiyle çıkan polemik sebebiyle İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Paçacı, 3 Mart tarihinde görevine tekrar getirilmişti.