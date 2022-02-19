Meral Akşener 'A Takımı'nı değiştiriyor!

"KİMSE ALINGANLIK GÖSTERMESİN" DİYEREK AÇIKLADI





CHP YÖNETİMİNDE DE DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ VAR





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti yönetimde ciddi bir değişiklik için düğmeye bastığı öne sürüldü.Partide en son yapılan değişiklik Bingöl’de bir vatandaşa küfrettiği gerekçesiyle eleştirilerin odağına oturan Lütfü Türkkan’ın yerine yeni grup başkanvekili olarak eski Erhan Usta’nın getirilmesi olmuştu.Partinin 2020 yılındaki kongresi de ‘tercih edilmeyecekler’ listesi nedeniyle tartışmalı geçmişti.Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın yazısına göre Akşener bu kongrede alınan karar gereği her yıl performansa bağlı olarak İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda değişiklik yapma kuralını hatırlatarak harekete geçti.Akşener’in “Kimse alınganlık göstermesin” diyerek kararını açıkladığını söyleyen Sarıkaya’ya göre değişim gelecek haftaya kaldı: ”Beklenti dün itibarıyla bu değişikliğin yapılması yönündeymiş. Ancak Akşener belki de 28 Şubat’taki toplantıyı da düşünerek bu kararını dün itibarıyla uygulamaya koymaktan vazgeçmiş; toplantıyı 25 veya 26 Şubat’a ötelemiş. Bu tarihte yapılır mı bilinmez, ama en geç 15 gün içinde İYİ Parti yönetiminde ciddi bir değişikliğin olacağı kesin. Değişikliğin İYİ Parti’de nasıl bir etki yaratacağını kestirmek de zor…”Benzer bir beklenti CHP için de söz konusu. Aktarıldığına göre CHP lideri de seçim sürecine girildiği bir dönemde kadrolarını gözden geçirip genel başkan yardımcıları arasında yer değiştirme veya yeni isimlerin yönetime girmesi yönünde bir eğilime gidebilir. İddia o ki bir zamanlar ciddi sorun yaşadığı isimleri de Merkez Yönetim Kurulu kadrosuna katabilir. Bunu Akşener gibi yakın zamanda yapar mı; kestirmek zor.