İYİ Parti'de işler karıştı: 5 milletvekili daha istifa edecek

İYİ Parti’nin CHP ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaptığı Millet İttifakı’nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Meral Akşener’i sert sözlerle eleştirerek, partisinden istifa etti. Ok, İmamoğlu’nun Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmesini bile istifa sebepleri arasında saydı.





MHP’nin 2015’teki olağanüstü kurultay döneminde Balıkesir Milletvekili olan İsmail Ok, o süreçte Meral Akşener’i desteklemiş ve partisinden istifa etmişti. Ok, süreç içinde İYİ Parti’nin kuruluş çalışmalarına katıldı. 31 Mart’ta ise İYİ Parti’nin, CHP’nin yerel seçimlerden çok önce Balıkesir Belediyesi başkan adayı olarak Ahmet Akın’ı açıklamasına karşın Ok’un adaylığında ısrar etmesi, CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde de “krize” neden olmuştu. En son Genel Başkan Akşener’in Ok’un adaylığında ısrar etmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “ricada bulunmasıyla” kriz aşılmış ve CHP Akın’ın adaylığını İYİ Parti lehine geri çekmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde de Ok, belediye başkanlığını AKP’ye kaptırmıştı. Ok’un istifasıyla İYİ Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 37’ye düştü.





5 İSİM DAHA İDDİASI

İYİ Parti kulislerinde, parti içinde arka arkaya gelen istifaların ardından bir kırılma yaşandığına dikkat çekiliyor. Bu istifalara yeni isimlerin de dahil olacağı belirtilirken, önümüzdeki dönemde parti içerisinde 5 milletvekilinin daha istifa edeceği konuşuluyor. Partide “teşkilatlarda da dağılmanın yaşandığı” ifade ediliyor.