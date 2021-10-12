Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti yönetiminde istifa kararı /12 Ekim 2021 23:26

İYİ Parti yönetiminde istifa kararı

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. İstifa haberini sosyal medyadan duyuran Hocaoğlu, İYİ Parti'ye hizmet etmeye devam edeceğini de belirtti.

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İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti. İstifa haberini sosyal medyadan duyuran Hocaoğlu, her zaman İYİ Parti'nin emrinde ve hizmetinde olacağını söyledi. 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Hocaoğlu'nun görevi bıraktığını, "Zor günlerde İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığımızı üstlenen, mücadelesi ve çalışmalarıyla göz dolduran değerli kardeşim Oğuz Hocaoğlu kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. İYİ Parti Ailesi'ndeki yeri bakidir. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" sözleriyle duyurdu.

Aydın'ın paylaşımını alıntılayan Hocaoğlu, "Beraber mücadele ettiğim tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar Partimin emrinde ve hizmetindeyim" ifadelerine yer verdi.
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