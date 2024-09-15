İYİ Parti'de istifa dalgası: 'Bir el sürekli partiyi aşağı çekiyor'

Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’in istifasının ardından koltuğa oturan Müsavat Dervişoğlu, istifa rüzgarını dindirmede başarılı olamadı.





İYİ Parti’deki istifa dalgasına son olarak İzmir Milletvekili Ümit Özlale de katıldı. 14 Mayıs 2023’teki seçimlerde Meclis’e 43 milletvekili sokan İYİ Parti’nin vekil sayısı 30’a düştü.Gazete Duvar’da yer alan Duvar Arkası bölümünde partideki istifalarla ilgili yapılan değerlendirmeler aktarıldı.İYİ Parti’de istifalara tepki gösteren bir yönetici, “Bu son istifaları anlamakta zorlanıyoruz. Beklemediğimiz ayrılıklardı. Sonuçta bir kurultay süreci yaşadık. Yeni bir yola çıktık. Genel başkan parti içinde birlik bütünlük sağlamak amacıyla yoğun bir faaliyet yürütüyor. İç tartışmaları geniş ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Oylarımız çok düşmüşken yeniden kıpırdanmaya yüzde 5-7 ölçülmeye başlandı. Ancak olumlu gidişata karşın sürekli bir darbe alıyoruz. Bir güzel çalışma adım geliyor, ardından hemen bir istifa. Bir el sürekli partiyi aşağı çekiyor” dedi.Sürekli ivme kaybına rağmen “İYİ Parti’nin kapısını en son ben kapatırım” diyen bazı yöneticiler 25 Ekim’deki 7. Kuruluş yıldönümü sonrası vatandaşların sahada daha etkin bir İYİ Parti muhalefeti göreceğini söylüyor.