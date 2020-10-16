Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'de istifa kararı /16 Ekim 2020 21:50

İYİ Parti'de istifa kararı

İYİ Parti'de bir istifa kararı geldiği ifade edildi. Partinin Muğla İl Başkan Yardımcısı Ercan Balcı'nın partisinden istifa ettiği bildirildi.

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İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Ercan Balcı, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. 

Ercan Balcı, açıklamasında, "Kurucular Kurulu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım ve daha sonra Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak hizmet ettiğim İYİ Parti'den, tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum. İstifa sürecim ile ilgili sebep ve gerekçeleri yeri ve zamanı gelince açıklayacağımı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.
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